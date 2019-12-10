Ялинку із заборонених предметів встановили в аеропорту Вільнюса

В аеропорту столиці Литви з’явилася унікальна різдвяна ялинка. Вона зроблена із заборонених речей, які були вилучені під час перевірки у пасажирів.

Запальнички, ножиці, викрутки, леза, ножі, патрони — все це заборонено провозити в ручній поклажі на борту літаків. І всі ці предмети, вилучені у пасажирів, що потрапили на незвичайну ялинку в аеропорту Вільнюса.

Директор департаменту безпеки Вільнюського аеропорту Відас Кшанас підкреслив, що співробітники аеропорту заборонені предмети не конфіскують. Пасажири можуть їх залишити проводжаючим.

Але якщо людина подорожує один, то такі предмети слід залишити на контролі в аеропорту.