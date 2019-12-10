Визначено парк розваг 2019 року

За звання також боролися Disneyland в Парижі, Legoland в Биллунне, Warner Bros. World в Абу-Дабі, Universal Studios в Сінгапурі, парки Disney в Шанхаї і Флориді.

Парк розваг Ferrari World побудований на штучному острові Яс в Абу-Дабі. Він займає площу шести футбольних полів і включає близько двадцяти атракціонів, фірмовий магазин, музей та кафе. Найбільш екстремальна розвага тут — американська гірка Formula Rossa. Її кабінки у формі гоночних болідів розганяються до 240 км/год за 5 секунд.

Кращим тематичним парком з можливостями для ночівлі назвали паризький Disneyland. На премію було номіновано парки розваг в Токіо, Орландо, Віндзорі, Дубаї і на острові Сентоса в Сінгапурі.

Експрес-інформація по країні

Земля знаходиться на третьому місці по віддаленості від Сонця і на п’ятому серед усіх планет Сонячної системи за розміром.

Вік – 4,54 млрд років

Середній радіус – 6 378,2 км

Середня окружність – 40 030,2 км

Площа – 510 072 млн км2 (29,1% суші і 70,9% води)

Кількість материків – 6: Євразія, Африка, Північна Америка, Південна Америка, Австралія і Антарктида

Кількість океанів – 4: Атлантичний, Тихий, Індійський, Північний Льодовитий

Населення – 7,3 млрд чол. (50,4% чоловіків і 49,6% жінок)

Найбільш густо населені держави: Монако (18 678 осіб/км2), Сінгапур (7607 осіб/км2) та Ватикан (1914 осіб/км2)

Кількість країн: всього 252, незалежних 195

Кількість мов у світі – близько 6 000

Кількість офіційних мов – 95; найпоширеніші: англійська (56 країн), французька (29 країн) і арабська (24 країни)

Кількість національностей – близько 2 000

Кліматичні пояси: екваторіальний, тропічний, помірний, арктичний (основні) + субекваторіальний, субтропічний і субарктичний (перехідні)

Як повідомляв «Навколо Світу. Україна», в кінці року традиційно підводять підсумки туристичного року. Наприклад, незалежна компанія Euromonitor International опублікувала топ-100 популярних напрямків серед туристів в 2019 році.

За матеріалами 34travel.me

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