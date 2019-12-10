Головний підсумок паризької зустрічі: Росія не йде з Донбасу і не віддає Крим

Нормандська зустріч видалася дуже успішною, тому що нічого не змінила. Зеленський здався великим молодцем, тому що діяв рівно так само, як Порошенко, як вимагав від нього Захід і суспільні настрої в країні.

Таку думку висловив сьогодні відомий громадський активіст, публіцист і волонтер Юрій Касьянов.

Зеленський не міг послати Путіна, і не міг кинутися в обійми Росії , навіть якщо б дуже цього хотів.

Але і Путін не міг відмовити у всьому, ні погодитися з усім.

Так само і Меркель з Макроном не мали жодних серйозних важелів тиску ні на одного, ні іншого, та й не хотіли ні на кого тиснути.

Кожна сторона залишилася при своєму. Кожна може вважати себе переможцем…

Але за кадром залишилося головне. Росія не йде з Донбасу і не віддає Крим.

Росія не відмовляється від своїх планів по поверненню України в лоно відроджуваної Російської імперії.

Не миттям, так катанням, не війною, там світом, але Путін цього хоче домогтися.

Нічого не змінилося для нас.

Боротьба триває.