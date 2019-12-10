Міністр оборони оцінив результати паризького саміту

Головний результат саміту «нормандської четвірки» полягає в тому, що Україна показала всьому світу, що збирається боротися за повернення тимчасово окупованих територій, в тому числі за допомогою дипломатії.

Про це у своєму Telegram-каналі заявив міністр оборони Андрій Загороднюк.

Перерахувавши досягнуті домовленості, міністр нагадав про те, що будь-яка зустріч і переговори потребують ретельної підготовки. Тому, повідомив він, МО, ВСУ, РНБО та інші учасники підготовки опрацювали різні варіанти ймовірного розведення сил і засобів на нових ділянках і оцінили ризики.

Процес розведення не швидкий, тим більше, що зберігається велика ймовірність зриву домовленостей в будь-який момент.

Прогрес, вважає Загороднюк, в тому, що створюються нові пункти перетину лінії зіткнення. Йде робота над поверненням полонених.

««Створена позиція для проведення подальших переговорів, основою якої є територіальна цілісність України і принцип «безпеку, суверенітет і територіальна цілісність — в першу чергу»», — написав він.

Міністр зазначив, що відбувається стало можливим завдяки бійцям, які «тримають фронт», і згадав про загибель напередодні трьох з них.

«Вдячний кожному і щирі співчуття сім’ям загиблих і побратимам», — резюмував Загороднюк.