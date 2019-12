Зрада Володимира Зеленського

У травні минулого року, за кілька тижнів до інавгурації, майбутній президент Володимир Зеленський дізнався, що з ним хоче зустрітися людина по імені Руді Джуліані.

Це ім’я було знайоме йому лише з чуток. Але колишній мер Нью-Йорка був особистим адвокатом президента Сполучених Штатів, і він, очевидно, хотів підняти питання про те, що деякі розслідування заслуговують того, щоб нова українська адміністрація приділила їм максимум уваги. Зеленський зрозумів, що буде відмовитися не так-то просто.

Зеленський зайняв високий пост у своїй країні незважаючи на те, що в політиці до того моменту був трохи більше чотирьох місяців. Навіть коли він готувався зайняти пост президента, він залишався професійним коміком і постійним учасником телевізійних шоу, в тому числі «Ліги сміху». У Зеленського були сумніви в тому, чи варто йому погоджуватися на зустріч з Джуліані, і він зібрав консультантів у штаб-квартирі своєї розважальної компанії.

Як кіноактор і зірка комедійного шоу, Зеленський з успіхом грав пересічного обивателя, часто виконуючи роль звичайного хлопця, який здобуває красуню, яка здавалася йому неприступною. Його колишній офіс, розташований на верхньому поверсі житлового будинку середнього класу, відповідає скромним персонажам, яких він любив зображати. З фасаду звисають кондиціонери; їх оголені дроти обплітають бетонна будівля, як плющ. Фанерні стіни тісної ліфта оздоблені вандалами, як картина Баскія. Тільки доїхавши до верхнього поверху, можна побачити двері з матової сталі, металошукач та інші атрибути розкоші. Зеленський був не просто артистом естради; він був, мабуть, самим успішним продюсером країни.

В ході кампанії до нього в офіс регулярно приходили експерти, щоб викласти йому урок на тему корупції та інших головоломних проблем, які він обіцяв вирішити. Зеленський не надто намагався приховувати свою недосвідченість на цих зустрічах, роблячи великі замітки в блокноті. Коли Джон Гербст, колишній посол США в Україні, зустрівся із Зеленським, він був вражений його серйозністю. «Це дуже уважний слухач, — сказав мені Гербст. — Завдяки невербальним сигналам складалося відчуття, що він украй зосереджений». Зеленський задавав питання своїм упізнаваним бас-профундо, який пробивався до самого нижнього регістра. (На сайті його компанії про його голосі йдеться «сексуальний».) А ось власну думку Зеленський висловлював на цих зустрічах рідко.

З безлічі проблем, які він місяцями щосили намагався збагнути, питання Джуліані викликав у нього найбільше роздратування. З кінця зими еліті міста стало відомо про засланих козачків мера, Леві Парнасі і Ігоря Фрумане, яких він відправив, щоб розкрити компрометуючі матеріали про Джо Байдена і його сина. Незграбна парочка, домігшись зустрічі з чинним президентом Петром Порошенком, проговорилася про своїй «секретній місії». Але хоча посильних Джуліані, любителів ходити по стрип-клубам, можна було відбутися, зовсім інакше справи були з візитом самого адвоката президента Трампа.

Зеленський зрозумів, що йому потрібен американський погляд на ситуацію перед зустріччю з ним, і звернувся за порадою до колишньому чиновнику адміністрації Обами по імені Амос Хохштайн, який входив до ради директорів української державної газової компанії. Під час майже тригодинної бесіди Зеленський ставив конкретні питання; його зводило з розуму те, якими заплутаними здавалися стосунки мера з президентом. Був Джуліані офіційним представником адміністрації Трампа або діяв за власною ініціативою? Була зустріч з ним обов’язковою для Зеленського з дипломатичної точки зору? І навіщо Джуліані вирішив доставити стільки клопоту новому президенту, який навіть не вступив на посаду?

Зеленський немов передчував, що Джуліані здатний створити проблеми. Сьогодні в центрі Розслідування справи про імпічмент Палати представників США одне питання: чи намагався президент Сполучених Штатів чинити тиск на президента України?

Володимир Зеленський — спеціаліст за нехитрим гумору, чарівний герой романтичних комедій — завжди сподівався, що його ім’я буде звучати повсюдно. Завдяки слухань про імпічмент, які веде член Палати представників Адам Шифф, так воно і вийшло. Два тижні в листопаді американські члени Конгресу говорили про Зеленском, як ніби він їх близький знайомий: вони міркували про те, як він мислить, висловлювали обурення від його імені і обговорювали його минулі висловлювання, ніби могли точно знати, що він мав на увазі.

Якщо Зеленський уважно вивчав слухання, він, ймовірно, насилу міг винести те, що комітет зазвичай називав його країну безнадійно корумпованою. Слова про корупцію були цілком справедливі, — Зеленський переміг у президентських перегонах, пообіцявши покінчити з клептократією, — але от щодо безнадії вони помилялися. Насправді його перемога уособлювала надію його країни на те, що вона може досягти успіху в тому, в чому інша частина пострадянського світу зазнала невдачі. Замість того, щоб проголосувати за повернення у президентське крісло бездарного олігарха, український народ передав владу проєвропейського російськомовному євреєві-популіста. Після того, як десятиліттями виборці ділилися на два табори, його перемога була сама по собі актом примирення.

До того, як президентом став Дональд Трамп, Сполучені Штати були і захисником України, і її моральним орієнтиром. У роки, що послідували за війною в Іраку, в умовах глобального розвороту від лібералізму, Україна, можливо, була тим місцем, де американський ідеалізм горів яскравіше всього. Під тиском Державного департаменту підбурюване неспокійної та незадоволеної громадськістю український уряд впевнено рухалося по демократичному шляху, на який його спрямовував Вашингтон.

Існує серйозна небезпека, що Дональд Трамп зіб’є країну з цього шляху. Американські дипломати колись намагалися підвищити моральний рівень української політики і впровадити ідеї нейтрального управління та неупередженості суддів, Трамп ж забруднив Україну власною політикою, заснованої на угодах. Він затримав таку необхідну (і схвалений Конгресом) військову допомогу, яка стала б доступна лише в тому випадку, якщо український президент підтримав би його плани по дискредитації політичного противника. Він підкріпив корупційні нахили і схеми, з якими Сполучені Штати так довго намагалися покінчити. Саме із-за таких схем Конгрес розглядає питання про імпічмент.

Всі свідки, яких викликали для дачі свідчень у ході процедури імпічменту, почали з розповіді про свою біографію. Вони говорили про своє виховання і кар’єрі. Вони пояснювали, що події, про які вони збиралися розповісти комісії, насправді стали вершиною їхнього досвіду. Незважаючи на те, що Володимир Зеленський не поставав перед комісією, його біографію теж варто переказати. Її можна представити у формі притчі про його країні і про те, як Дональд Трамп поставив під загрозу демократію.

Розповідати про сходження Володимира Зеленського — все одно, що зануритися в сюжет постмодерністського роману, высмеивающего відмінності між реальністю і розвагами.

Примітно, що існує вигадана версія сходження Зеленського, розіграна ним «Слуги народу», сіткомі, в якому його герой несподівано стає президентом України. Він грає вчителя, який піднявся із повній безвісності після того, як учень потайки записав його просторікування про закоренілою корупції, і його мова стала вірусної в мережі. Всупереч всім очікуванням і незважаючи на те, що він не бере участь у передвиборній кампанії, вчителі обирають у президенти. Оскільки він не довіряє оплоту старого правлячого класу, він оточує себе своїми найкращими друзями, призначаючи недосвідчених друзів на найважливіші пости в уряді.

Мистецтво наслідувало життя: багато хто з акторів, які грали цих приятелів, стали чиновниками, були старими друзями Зеленського. З 1990-х років вони були ядром його комедійної трупи, а деякі ще до цього вчилися з ним в одному класі. Коли Зеленський переміг у президентських перегонах, життя послідувала прикладу мистецтва. Зеленський залишався вірним сценарієм свого серіалу, призначаючи своїх друзів — співавторів сценарію, керівника своєї продюсерської компанії і свого адвоката — на вищі посади в адміністрації.

Один з його старих друзів — однокласник з шостого класу, боярин на весіллі, комедійний партнер — Олександр Пікалов. В юності у них були одні сині джинси на двох, якими вони весь час змінювались, щоб по черзі надягати їх на побачення. У «Слуги народу» Пікалов зображує громило-підкаблучника з нижчих військових чинів, який стає міністром оборони. У реальному житті Пікалова не цікавила перспектива увійти в нову адміністрацію.

Коли я вперше попросив Пікалова розповісти мені про його товариша, він засумнівався. За його словами, один російський нещодавно видавав себе за американського журналіста — імовірно для того, щоб вичавити з нього компромат з старих добрих часів. Пікалов не схожий на людину, з якого легко щось вичавити. На ньому була бейсболка з сонцезахисними окулярами на козирку; з-під рукава облягає чорної футболки виднілася на біцепсі татуювання мотоцикла. Поки ми розмовляли, він стискав у руці сигару, яку так і не підпалив.

Пікалов і Зеленський виросли в смутному індустріальному Кривому Розі, смузі доменних печей і надшахтних будівель, що розтягнулася на 80 миль (126 км). Влітку коричнево-червоні продукти згоряння осідають на вітрових стеклах припаркованих автомобілів. Їх юність співпала з розвалом Радянського Союзу. Пікалов сказав мені, що крах всемогутнього держави поклало початок епосі жахливого насильства. Банди розгромили весь місто. Але батьки Зеленського — батько, викладач інформатики, і мати, інженер, — ростили його в одному з кращих районів Кривого Рогу. Його друзі трималися подалі від насильства, у них були власні інтелектуальні захоплення і вишуканий стиль в одязі. «Більшість хлопців у нашому місті воліли спортивні костюми; ми носили стильні костюми. Ми були наймоднішими у своєму місті», — сказав мені Пікалов. Зеленський любив слухати англійський рок і грав на гітарі. Одного разу ввечері він вирішив зіграти в переході. Додому він прийшов з розбитою навпіл гітарою. Він сказав своїм друзям: «Думаю, Кривий Ріг поки не готовий до нас».

Одним з привілеїв пострадянської свободи, яка настала, коли Зеленський був підлітком, було право висміювати політиків. Російська телепередача під назвою «КВН» — абревіатура, що означає «Клуб веселих і кмітливих» — об’єднала команди з усього колишнього СРСР у форматі імпровізації і гумористичних сценок. Цей формат, створений на основі популярної передачі 60-х років і відроджений в розпал перебудови, вразив уяву Зеленського. У 17 років він пробився в команду Кривого Рогу. У середині 90-х Зеленський і Пікалов з друзями створили власну команду. Вони назвали її в честь кварталу в Кривому Розі — «95-й квартал», або «Квартал 95».

Мати Зеленського була не в захваті від його захоплення комедією. Побувавши на репетиції, вона крадькома відвела Пікалова в сторону і сказала: «адже Він збирається стати юристом… правда?» Телевізійний успіх не приносив хороші гроші, принаймні, спочатку. У Зеленського пішли роки на те, щоб побудувати на своїй популярності імперію розваг з концертними турами, фільмами і телесеріалами. (Фільми виходили російською мовою, так що він вигідно продавав свої роботи в більшу частину колишньої радянської імперії.) У 2012 році журнал «Форбс Україна» (Forbes Ukraine) писав, що дохід компанії складає 15 мільйонів доларів. Зеленський був досить багатий, щоб купити віллу з 15 кімнатами у Тоскані (нерухомість, яку він забув задекларувати під час своєї президентської кампанії).

В інтерв’ю каналу Бі-бі-сі Зеленський сказав, що на його гумор найбільше вплинуло «Шоу Монті Пайтон», але додав, що його стиль більше нагадує Бенні Хілла. Владислав Давидзон, главред «Одеського огляду» (The Odessa Review), сказав мені: «Його комедія була дитячої, вульгарною і низькопробною — росіяни називають це „базарним гумором»». В одному характерному скетчі Зеленський зображує, що грає на роялі з допомогою члена. (Ось відео на Ютубі, якщо вам таке до душі). У програмі «Вечірній квартал» актори зображували політиків і олігархів, які раз вимагали закрити передачу. (Зеленському варто бути більш поблажливим: за словами Пікалова, тепер його дратують телевізійні жарти, які зачіпають його.) Найбільш досвідчені політики запрошували коміків виступати на закритих вечірках в надії притупити їх гостроти. Один олігарх розповів мені, що Зеленський був головним артистом на дні народження проросійського президента Віктора Януковича, який згодом буде відсторонений від влади під час революції 2014 року.

У тому ж році після анексії Путіним Криму «Квартал-95» розірвав свої прибуткові зв’язку з російським ринком. «Я не хочу мати нічого спільного з Росією», — сказав Зеленський своєму другові. Компанія пожертвувала мільйон гривень погано організованої української армії, — з-за цього пожертвування його жовчно викривали московські політики. Рік потому Зеленський почав працювати над «Слугою народу».

Новий серіал виділяв щирість і ідеалізм, але в ретроспективі це виявилася заявка на участь у виборах, що розтягнулася на три сезони. У серіалі зображений політичний діяч, повсталий проти мультяшних олігархів, які гіркою накладають ікру на крекери і перекидають чарки коньяку. Тільки аскетичному персонажу Зеленського вистачає сили волі, щоб відмовлятися від їх подачок. На тлі перших титрів показано, як він їде в офіс на велосипеді з портфелем в руці. «Слуга народу» відбив неспокій людини, який дійшов до вершини своєї кар’єри, але не своїх амбіцій. «Він завжди любив долати труднощі і ставив собі все більш серйозні завдання, — сказав мені Пікалов. — Але все ж я думав, що король кіноіндустрії — це його стеля. Я помилявся».

Наприкінці 2018 року Зеленський привернув увагу журналіста-розслідувача Сергія Лещенка. Лещенко бачив, що його колег вбивали, коли вони працювали над своїми розслідуваннями, але продовжував писати про те, наскільки прогнила система. Його кращі статті — плоди невтомного журналістської праці, в яких він виводить на чисту воду представників політичної еліти з їх нечесно нажитим станом. Та ж сама жага діяльності привела його в політику, і аж до цієї весни він займав крісло в Раді.

Влітку 2016 року Лещенко на короткий час увірвався на американську політичну арену. Відразу після того, як Дональд Трамп закріпився в якості кандидата в президенти від республіканців, Лещенко скликав прес-конференцію в Києві. Він розмахував сторінками документа, що отримав популярність як «Чорна бухгалтерія», перед натовпом репортерів. У цих документах містилися записи про таємні платежах, проведених проросійської політичної партією, яка перебувала при владі до тих пір, поки Революція гідності не усунула її в 2014 році. Серед транзакцій явно були виплати голові передвиборної кампанії Трампа, Полу Манафорту. Лещенко представив публіці незаперечний доказ сумнівної діяльності Манафорта в Україні, доказ, яка допомогла домогтися відставки Манафорта і передбачив звинувачення у фінансовому шахрайстві, за яке він був засуджений. Переслідуючи члена передвиборного штабу Трампа, Лещенко став улюбленою мішенню вірнопідданих президента. Вони припустили, що він сфабрикував документи, і, як повідомляється, подумували про те, як йому помститися.

Лещенко з його чорною бородою і очками в стилі Гаррі Поттера як ніби тільки що вийшов з рейв-вечірки, ще одного свого захоплення. Коли я зустрівся з ним під час своєї останньої поїздки в Київ, він прийшов у кафе із запізненням, вдягнений у рожеву футболку «Кархарт» (Carhartt). Кілька місяців тому країну охопив вихор ейфорії, за яким було розчарування, і саме про нього він дуже хотів повідати.

Він розповів мені, що вперше пронюхав про президентські амбіції Зеленського задовго до початку кампанії. З журналістської цікавості Лещенко попросив зустрітися з потенційним кандидатом, щоб зрозуміти, що це за людина, і які його наміри. Важко знайти більш скептично налаштованого по відношенню до політиків людини, ніж Лещенко, і спочатку він не знав, що думати про Зеленском. «Він в якомусь сенсі інтроверт. Він не відкривається перед кожним, і не видає, що в нього на думці, на самому початку зустрічі». Коли Лещенко заговорив про корупцію, виявилося, що Зеленський не знав базових фактів про роботу судової системи. «Вже з першої зустрічі стало ясно, що його знання досить обмежені», — сказав він мені. Лещенко побачив в цьому можливість сформувати порядок Зеленського, перетворити його на трибуну реформ.

Зеленський дав Лещенко свій номер телефону, і Лещенко виявив, що Зеленський відповідає на його повідомлення в «Вотсапе» (Carcassonne), поки збирає своїх дітей в школу, — у Зеленського та його дружини, з якою він одружився 16 років, є дочка і син. Лещенко імпонувала серйозність Зеленського. Оточення кандидата, до складу якого входили досвідчені автори жартів, з п’янкою швидкістю обмінювалося іронічними зауваженнями, коли проводила засідання у стратегії кампанії в офісі «Кварталу». Після майже п’яти років війни артист, здавалося, міг стати бальзамом на душу для розколотої країни. Будучи російськомовним, він міг допомогти заспокоїти східні простори країни, отдалившиеся через бойового запалу Заходу. Інша журналістка, також прихильник реформ, Наталія Гуменюк, сказала мені: «Він був популістом, але не розпалював ненависть до ближнього». Зеленський міг згуртувати країну з допомогою всеосяжного, ліберального патріотизму.

Лещенко опинився втягнутий в у передвиборчу кампанію. Він був присутній на зустрічах державної важливості з американськими дипломатами та офіційними особами зі Світового банку. Альянс був взаємовигідним. Зеленський сподівався, що схвалення з боку цього журналіста підкріпить його реноме. Лещенко сказав мені: «Очікування були дуже занижені, адже люди уявляли собі, що йдуть на зустріч з блазнем. А він не блазень».

Коли я на відстані спостерігав за зльотом Зеленського, я не міг повірити, що Україна вибере єврейського артиста естради своїм президентом. Моя бабуся приїхала із західної України, і я все своє дитинство я слухав сумні розповіді про антисемітизм її сусідів. Коли у 2002 році я вперше приїхав у цю країну, її голос гучно лунав у моїй голові. Я вирішив не розповідати перекладачеві, що я єврей, з усіх сил намагаючись винаходити нові відмовки, щоб відмовлятися від свинини, яку він весь час для мене замовляв. Під час одного з наших обідів він підтвердив, наскільки мудро з мого боку було не відкриватися йому, довірливо підмітив: «Сталін вів себе в Україні як виродок, тому що він єврей» (Сталін був покидьком, але не євреєм).

Я знав найгірше про минуле України, але я також знав, що Зеленський брав участь у виборах в країні, яку змінили дві революції і глибоке бажання вступити в Європейський союз. Я побачив нову Україну, побувавши у селищі Анатівка. Кожен американський єврей (і фанат мюзиклів певного віку) знайомий з назвою Анатівка. Саме ця вигадана село — місце дії циклу оповідань про молочник Тев’є, написаних на ідиші великим письменником Шолом-Алейхемом. Після того, як за цими розповідями поставили бродвейський мюзикл і фільм «Скрипаль на даху», ” Тев’є став улюбленим народним філософом і трохи кітчевим символом світу, який єврейство залишило позаду.

Після того, як Росія вторглася в Україну в 2014 році, один рабин-хасид поставив перед собою завдання побудувати реальну версію цього знаменитого містечка в передмісті Києва. Там розмістяться єврейські біженці із зруйнованих війною міст на сході. Ідея рабина полягала в тому, щоб об’єдналися вигнанці почали вести життя, подібне життя предків. (Як сказав би Тев’є: «Традиція!»).

Коли цієї осені я вирішив відвідати селище, водій таксі «Uber» звернув з шосе біля фабрики косметики «Мері Кей» і з’їхав на ґрунтову дорогу. Літній охоронець у поношеній камуфляжній формі з вовняним коміром зупинив машину на контрольно-пропускному пункті, який стоїть на в’їзді в селище. Мій перекладач подзвонив рабину до Києва, щоб домовитися про екскурсію, але в його офісі відхилили мою просьбу, пославшись на нещодавній досвід спілкування з грубим американським журналістом. Я все одно туди поїхав, і охоронцеві так хотілося похвалитися Анатовкой, що він не став ретельно з’ясовувати мету мого візиту. Він провів мене мимо високих стосів, які будуть обігрівати містечко цієї зими. Ми зустрічали молодих довгобородих молодих людей в ермолках, які несли дошки на будівництво.

Я запитав охоронця, єврей чи він сам. Він похитав головою на знак заперечення. Ми стояли в центрі села, на брудному п’ятачку, усеянном старовинними на вигляд фонарными стовпами і млявими деревцями. В його блакитних очах блиснули сльози. «Вам треба бачити цю площу перед Шаббатом, коли вони запалюють світло. Це так красиво». В нашу сторону на велосипеді мчався хлопчик; кучеряве пейси майоріли позаду нього, як стрічки. Він зупинився перед охоронцем, який з дідівською ніжністю погладив хлопчика по щоці і сказав: «Мій улюблений єврейський хуліган».

Я зацікавився Анатовкой тому, що на початку цього року Руді Джуліані став почесним мером містечка. У травні рабин, засновник селища, подарував Джуліані багато прикрашений ключ, і після церемонії ці двоє разом викурили святкові сигари. На фотографіях з цієї події видно, що Руді розклав свої сигари поряд з пакетом від «Фокс ньюс» (Fox News).

Все це привернуло мою увагу до селища — як і бронзова табличка на двері школи в Анатовке з подякою за пожертвування співробітникові Джуліані, Ігорю Фруману. Але коли я побачив, з якою ніжністю охоронець звертається з хлопчиком, мій скептицизм з приводу проекту розвіявся. Під сірим небом незавершеного містечка я відчув всю іронію історії: неєврей-українець з гордістю охороняє єврейську село.

Останні кілька років майже в кожній європейській країні спостерігається сплеск антисемітизму. Україна, де досі проживає не менше 50 тисяч євреїв — дивовижне виключення з цієї тенденції. У 2017 році Дослідницький центр Pew (Pew Research Center) з’ясував, що тільки 5% українців відкидають євреїв співгромадян, і це найнижчий показник серед країн цього регіону, які брали участь в опитуванні. Хоча випадки осквернення синагог і кладовищ раніше, мають місце, — а країна живить слабкість до вихваляння героїв XX століття, провокували погроми, — з серпня 2016 року в країні не було зареєстровано жодного нападу з антисемітських мотивів. (Якщо б тільки про Нью-Йорку можна було сказати те ж саме.) Дослідник на ім’я В’ячеслав Лихачов розповів мені, що, згідно з опитуваннями, українські батьки з радістю видали своїх дочок за чоловіків-євреїв, бо євреї відомі своєю відданістю сім’ї.

Російське вторгнення в Україну лише підсилило цей новий філосемітізм. Тактика Кремля включала в себе не тільки штурмовиків і ополченців. Пропаганда зображувала українців неонацистами. «У Росії не припинялася галас про те, що влада захопила фашистська хунта», — говорить Сем Сокіл, автор книги «Гібридна війна Путіна і євреї» (putin’s Hybrid War and the Jews). Зіткнувшись з цією наклепом, українці свідомо вирішили викрити ці звинувачення. «Антисемітизм різко знизився після російського вторгнення», — сказав мені Лихачов. Ультранаціоналістичні політичні партії, які росіяни зображували як пануючі, з тріском провалилися на чергових виборах.

Тим не менш Зеленський — дитя Радянського Союзу, який намагався поховати єврейську історію, і він рідко публічно робив акцент на своєї релігійної приналежності. Його дружина, з якою він навчався в одному класі в Кривому Розі, не єврейка. За повідомленнями преси, їхні діти — хрещені. Коли він зображував євреїв у своїх сценках, його жарти часом були на межі атавізму. Як-то раз він вбрався у ярмулку і окуляри в металевій оправі, щоб придумати спритний спосіб обійти оплату рахунків. Висміюючи єврейського олігарха, він говорив з типовим акцентом, який Джекі Мейсон вважав би, мабуть, занадто грубим прийомом.

Зеленський чи згадує про свою національну приналежність, але українці чудово про неї знають, — і ця обізнаність ніяк не вплинула на їх прихильність до нього. Під час президентської кампанії критики звинувачували його у вживанні наркотиків і називали маріонеткою Росії. Але в нападках його супротивників не було відчутного натяку на антисемітизм. Незважаючи на всі трагічні події, якими просякнута українська земля, Зеленський переміг з 73% голосів.

Тим не менш у казки про Анатовке є епілог з поганою ознакою. Пам’ятник на честь творця Тев’є Шолом-Алейхема стоїть навпроти Хоральної синагоги Бродського у Києві. Цієї осені, незабаром після того, як я покинув країну, вандали фарбою з балончика намалювали на животі і на нозі статуї червоні свастики, ознаки хвороби, яку неможливо викорінити, і яка може знову спалахнути. Україна йде до лібералізму з перемінним успіхом, тому навіть, здавалося б, рішучі перемоги залишаються слабкими, і їх легко можуть звести нанівець киплячі підспудно сили.

За чотири дні до інавгурації Зеленського олігарх Ігор Коломойський сів на борт приватного літака. Четвертий у списку найбагатших людей в Україні —людина, яку одночасно звинувачують в організації замовних вбивств (свою причетність він заперечує) і вітають за те, що він дав відсіч Володимиру Путіну, — повертався додому в місто Дніпро з добровільного вигнання в Ізраїлі. Літак знижувався до лінії горизонту, над якою панувала монументальна споруда Коломойського, центр «Менора», сім веж з мармуру і скла у формі семисвічника — найбільший у світі єврейський общинний центр. Перш ніж повернутися в рідне місто, він сказав журналістам, що «не буде тіньовим лідером країни та сірим кардиналом». Це було заперечення, яке має на увазі як раз все те, що нібито спростовує.

Повернення Коломойського було тріумфальним, зате його від’їзд був ганебним. Уряд націоналізував банк, який він заснував, виявивши діру в бухгалтерських книгах на 5,6 мільярда доларів. Слідчі повідомили, що банк шахрайським способом шляхом позичив Коломойському і його ділового партнера величезні суми (обидва це заперечують). Суд в Лондоні заморозив 2 мільярди доларів їхніх активів. Покидаючи Україну, Коломойський сказав, що боїться, що уряд «сфабрикує» проти нього кримінальну справу.

Але з обранням Володимира Зеленського у Коломойського з’явилися всі підстави вважати, що його найприбутковіші дні в країні ще попереду. Зеленський, ймовірно, ніколи не став би президентом без підтримки Коломойського, яку особливо ніхто не приховував. Телеканал Коломойського транслював програми «Кварталу», в тому числі «Слугу народу». І саме на каналі Коломойського в новинах рекламували кандидатуру Зеленського. За повідомленнями, за час кампанії Зеленський 13 разів відвідав Ізраїль і Швейцарію, де були вдома у Коломойського.

Незважаючи на багатство Коломойського, він сам домовляється про зустрічі з журналістами через «Вотсап». Коли я попросив про інтерв’ю, він весь час відправляв повідомлення про те, що готовий зустрітися зі мною, але так і не призначав час і місце. Поки я чекав його відповіді, я вивчав легенди, окутывавшие цієї людини. До від’їзду в його офісі стояв акваріум з акулами. Він розважав (або, можливо, залякував) відвідувачів, кидаючи у воду креветки. Був ще випадок, коли він, подейкують, хотів виселити російську нафтову компанію з будівлі, де розташовувався його офіс. Одного разу вранці, прийшовши на роботу, працівники нафтової компанії виявили у себе в приймальні виставку трун.

Тим ввечері, коли Коломойський нарешті викликав мене у свій київський офіс, на місто опустився густий туман. Автомобільні фари з трудом пробивалися крізь щільну темряву. Офіс Коломойського, однак, було досить легко помітити. На вулиці біля нього походжали туди-сюди близько дюжини молодих людей, у деяких у вухах стирчали навушники. У свій час у Коломойського була приватна армія, чисельність якої становила 2 тисячі осіб, — сила, яку він послав для боротьби з російськими загарбниками в 2014 році. Ополчення, які він фінансував, можливо, придушили просування Путіна на захід, — а ще до їх складу, кажуть, входили неонацисти, які з радістю встали під прапори єврейського олігарха.

Секретарка проводила мене в переговорну кімнату, в якій був тільки оббитий шкірою стіл і жодного натяку на хижого птаха. Через півгодини в кімнату влетів Коломойський. Всім відомо, що його прозвали Бенею на честь радянського мультяшного лева з пухнастою гривою. (Беня — ще й ім’я самого відомого вигаданого персонажа Ісаака Бабеля, одеського єврейського гангстера Бені Крика). Сиве волосся Коломойського були скуйовджене, а на обличчі була щетина; під піджак він одягнув футболку. Перш ніж сісти, він дістав айфон. З розуміючою усмішкою він оголосив, що його адвокати навчили його записувати всі свої інтерв’ю, — багато з яких, чесно кажучи, йшли в несподіваному напрямі.

Як оповідачеві, Коломойському потрібно час на розігрів. Його монологи набирають обертів після того, як він починає впиватися іронією і дозволяє собі відпустити кілька гарних дотепів. Він сказав мені, що як-то раз приєднався до компанії коміків, де був і Зеленський, під час відпустки на Мальдівах, і Зеленський здався йому найвеселішим з них. «Люблю, коли мене оточують цікаві люди», — сказав він мені. Коли я запитав, чи вистачає в нього швидкості реакції і кмітливості, щоб відповідати своїм друзям-гумористам, він розвів руками, ніби кажучи: «Ти що, смієшся?» «Я можу за ними наздогнати, — сказав він з посмішкою. — Мені жарти ніхто не пише».

З тих пір, як Зеленський зайнявся політикою, він намагається дистанціюватися від Бені, протестуючи проти того, що його називають «іграшкою в руках Коломойського». Але, на думку Коломойського, їх відносини набагато ближче, ніж готовий визнати президент. Коломойський пригостив мене розповіддю про пиятику з Зеленським. У той вечір, коли Зеленський розповів Коломойському, що збирається балотуватися в президенти, напідпитку приятелі зателефонували рок-зірці Святославу Вакарчуку і запитали його щодо чуток про те, що він теж збирається брати участь у перегонах. «Який ще гонці?— відповів рокер. — Я сплю».

Ця пристрасть до імпровізації надає Коломойському вигляд природженого оповідача, який ставить хорошу історію понад усе. Більшу частину години він розповідав мені, як побудував свою імперію на заході Радянського Союзу. («Моїм ідіотам-родичам доводилося цілий місяць мити підлоги в Америці, щоб заробити тисячу доларів, а я заробляв тут чотири тисячі доларів на тиждень».) Однак у його монологах є хитринка, прихована порядок денний. Під час нашої розмови я відчув, що він задумав за допомогою нашого інтерв’ю передати якесь послання Дональду Трампу.

Адам Шифф і демократи Палати представників суворо дотримуються однієї теми. Вони не дозволили собі відхилитися від одного конкретного питання: чи намагався Дональд Трамп чинити тиск на Володимира Зеленського? Однак сторінки зібраних ними показань вплетені й інші скандали.

Ці скандали всім знайомі. З самих перших днів, коли Дональд Трамп почав претендувати на посаду президента, звучало питання: чи може їм маніпулювати іноземна держава? А з тих пір, як до компанії приєднався Пол Манафорт, з’явився більш конкретний варіант питання: чи може їм маніпулювати багатий українець? Виходячи з доказів, отриманих в ході розслідування конгресу, відповідь на це питання — так, може. Впливові українські чиновники змовилися очорнити посла США Марі Йованович, а потім використовували ці історії, щоб успішно переконати Трампа зняти її.

До Трампа олігархи відчували себе щодо беззахисними перед спробами Америки викорінити корупцію з української судової системи. Оскільки українська держава залежало від американської підтримки, така фігура, як Йованович, мала важелі тиску, які дозволяли вимагати більш чистого уряду. Але новий президент США кинув рятувальний круг корупціонерам. Це був американський лідер, який діяв у стилі олігарха і хотів використовувати правову систему, щоб завдати шкоду своїм політичним суперникам. Здавалося, що якщо підібрати правильний підхід, Трампа можна завербувати, щоб він діяв від імені якого-небудь олігарха.

Коломойському допомогу Трампа може знадобитися досить скоро. Раніше в цьому році [американське інтернет-видання] Daily Beast повідомило, що ФБР проводить розслідування про фінансові злочини Коломойського. Деталі розслідування невідомі, але в рамках цивільного позову, порушеної проти нього в штаті Делавер, він звинувачується в тому, що вклав гроші, вкрадені з свого українського банку, створення імперії власності в Огайо. (Він категорично відкидає всі звинувачення.) За деякими відомостями, він певний час був найбільшим землевласником в Клівленді і власником сталеливарного заводу в передмісті Янгстауна.

Щоб заручитися підтримкою Трампа, потрібно говорити на його мові. В нашому інтерв’ю Коломойський виступив проти так званого глибинного держави з завзяттям, характерним для твіттера Трампа: «Ви міняєте своїх президентів, але політика Держдепу залишається колишньою. Це як країна всередині країни».

Коломойського не просто лякає перспектива бути засудженим. Його охоплює все посилюється відчуття, що політичний покровитель може його зрадити. Якийсь час Зеленський потурав йому, відповідаючи на його дзвінки і надаючи йому невеликі послуги. Навіть якщо б він більше не мав прихильності до олігарха, у нього не залишалося іншого вибору, крім як регулярно розмовляти з ним: вважається, що Коломойський може диктувати голоси великої фракції в парламенті, яка забезпечує Зеленському вирішальну законодавчу підтримку.

Але в кінці минулого місяця Коломойський в пориві відчаю подзвонив Вероніці Мелкозеровой, журналістці, яка була моєю перекладачкою і допомагала домовлятися про зустрічі. Коломойський мріяв повернути собі контроль над банком. Але Міжнародний валютний фонд хоче, щоб Україна відшкодувала гроші, нібито зняті з рахунків банку Коломойським. МВФ вимагає, щоб Зеленський змусив його виплатити цю суму, інакше він може відмовити Україні в наданні кредитів на мільярди доларів. Коломойський розчарований тим, що Зеленський так мало зробив для його захисту. Він жартома сказав мені, що поведінка Зеленського змусило його мріяти «про повернення Порошенка», президента, який націоналізував його банк. Він відправив Мелкозеровой на месенджер фотографії протестів перед будівлею Центрального банку і передбачив, що Зеленський скоро зіткнеться з більш великими протестами. «Вони не хочуть повертати банк по-доброму, — сказав він їй. — Значить, ми доб’ємося цього по-поганому».

Через кілька тижнів після обрання Зеленського Сергій Лещенко поїхав в довгоочікувану відпустку, склавши компанію своїй дружині, діджею, яку запросили виступити в Нью-Йорк. Він показав мені фотографії з подорожі. Ось він стоїть перед будівлею в Сохо, що належить Полу Манафорту, людині, якого допомогло повалити його розслідування. На іншій він гримасує біля входу в Башту Трампа. Поки він розважався, роблячи такі знімки, його вороги в Нью-Йорку і Вашингтоні намагалися знищити його.

Поки Лещенко був у Нью-Йорку, Руді Джуліані планував поїздку в Київ, щоб умовити уряд розслідувати справу Байденов. Але в ЗМІ просочилися чутки про швидке прибуття Джуліані, і мер скасував свою поїздку. Він пішов на канал «Фокс ньюс», щоб очорнити недругів. Зеленський, попередив він, може бути «буквально оточений ворогами нашого президента». Був один чоловік — радник Зеленського, — якого Джуліані виділив особливо. «Я назву вам його ім’я, — він підняв руку, щоб переконатися, що привернув увагу аудиторії. — Це якийсь пан Лещенко».

Не потрібно було володіти журналістським досвідом Лещенко, щоб зрозуміти, що з-за цієї телепередачі він миттєво позбувся можливості отримати перспективну посаду в адміністрації Зеленського. Внутрішній коло Зеленського був абсолютно відвертий з ним. За словами Лещенка, «вони сказали мені: „Щоб новий президент почав свою роботу з призначення людини, якого називає ворогом американського президента адвокат американського президента, — так справа не піде»».

Ще до вступу на посаду Зеленський демонстрував величезну невпевненість в тому, які відносини будуть у нього з адміністрацією Трампа. Він відчайдушно хотів, щоб віце-президент Майк Пенс відвідав церемонію інавгурації, тому що Джо Байден зробив подібну честь його попередника. Трамп не дав цим бажанням здійснитися, відправивши замість цього міністра енергетики Ріка Перрі. Зеленський продовжував сподіватися на зустріч віч-на-віч, щоб налагодити відносини з Трампом. Він вважав, що завдяки своєму особистому чарівності зможе змусити Трампа змінити його негативний настрій по відношенню до України. Це породило замкнуте коло відчаю, — і це допомагає пояснити, чому Зеленський прийняв такий догідливий тон під час телефонної розмови з Трампом 25 липня, навіть не підозрюючи, як широко розійдеться його стенограма. Як досвідчений актор, він, мабуть, знав, що йому треба вжитися в образ улесливо прохача («Ви для нас — великий учитель»). Зеленський дозволив собі повірити, що зустріч неминуча, але тоді Білий дім виставив йому нові вимоги. Нарешті, посланці Трампа попросили його особисто оголосити про початок нового розслідування справи політичного опонента президента.

Більшість радників Зеленського розуміли, як небезпечно йти на поводу у Трампа, але відчували себе загнаними в кут. На початку вересня Зеленський готувався піти на програму Фаріда Закарії на каналі CNN, щоб оголосити про розслідування, яке зажадав почати. Йому вдалося уникнути цієї долі лише тому, що політичний тиск і розуміння того, що скарги надходили від донощика, змусили Білий дім виділити раніше заморожену військову допомогу Україні за два дні до запланованого появи Зеленського на телебаченні.

В останні тижні Зеленський розмістив кілька відео на своєму каналі на «Ютубі» «ЗеПрезидент». В одному з випусків оператор сидить на пасажирському сидінні поруч із Зеленським, поки він роз’їжджає по Києву в автомобілі «Тесла», нічого спільного не має з велосипедом, на якому він їздив на роботу в «Слуги народу». В іншому він щось розповідає, крокуючи по біговій доріжці. Це його версія «бесіди біля каміна», в яких він розмірковує про свої успіхи і невдачі. Він жартує над такими темами, як судова реформа, поки заїжджає в Макавто і робить замовлення.

Він грає головну роль в реаліті-шоу, яке сильно відрізняється від програми, що йде по каналу Дональда Трампа. Кожен день Трамп знімається в явно не прикрашеному стриме про самому собі. У «Шоу Зеленського», навпаки, більш високі виробничі цінності. Воно буває злегка помпезним, але одночасно креативним і зухвалим. Коли членів його політичної партії звинуватили в корупції, Зеленський закликав їх пройти тести на детекторі брехні у прямому ефірі «Фейсбуку». Коли він вибирав прес-секретаря, оголосив на цю вакансію відкритий конкурс, в ході якого 4 тисячі кандидатів перевірили на почуття гумору і стресостійкість.

З усіх його трюків головним шедевром була 14-годинна прес-конференція в середині жовтня, яку його помічники назвали «марафоном», і яка пройшла в модному київському фуд-корті. Поки на першому поверсі публіка юрмилася, він сидів за столом на балконі, зустрічаючи хвилю за хвилею репортерів. В середині марафону якийсь крикун із залу з розп’яттям на шиї перервав конференцію просторікуваннями про те, як Джордж Сорос пропагує «прокляття розпусти гомосексуалізму». Замість того, щоб проігнорувати втручання або намагатися догодити цій людині, Зеленський встав і роздратовано гаркнув у відповідь: «Що стосується ЛГБТ: я не хочу говорити нічого негативного, тому що ми всі живемо у відкритому суспільстві, де кожен може вибрати мову, на якому він говорить, свою етнічну приналежність і [сексуальну] орієнтацію. Заради Бога, нарешті, залиште ви її у спокої!» Про це вчинок слід судити з контексту. Зеленський родом з регіону, де лідери зазвичай не готові вислуховувати критику у свою адресу або відповідати на питання, і вже точно не ратують за плюралізм.

Після такої демонстрації відкритості адміністрація Зеленського організувала інтерв’ю для мого сюжету. Але потім, коли демократи пішли на імпічмент Трампа, співробітники Зеленського ввічливо взяли свої слова назад. Кілька чиновників перенесли зустрічі, пославшись на атмосферу у Вашингтоні. На питання про Трампа президент відмовився відповідати в дусі чорного гумору: «Я не хочу, щоб здавалося, ніби я втручаюся у вибори в США». (В підсумку, коли його помічники дізналися, що я розмовляв з Коломойським, вони відхилили мою прохання про інтерв’ю з президентом.)

Коли Зеленський балотувався на пост президента, він пообіцяв, що буде протистояти олігархічній системі України і покладе кінець війні країни з Росією. Він дав ці обітниці, незважаючи на свою недосвідченість і слабкість української держави. Що стосується першої мети, боротьба одразу з усіма цими могутніми ворогами практично неможлива без підтримки Сполучених Штатів. У розпорядженні олігархів знаходяться приватні армії і легіони політиків. Без заохочення боротьби з боку посольства США знову підвищується толерантність до старих схем; дружні олігархи йдуть від відповідальності, в той час як ворожих олігархів карають — ознаки кумівства, яке навряд чи може зруйнувати клептократію.

Що до другої мети, Зеленський буде вести переговори про умови миру з Володимиром Путіним під тиском з боку європейців, які вимагають від нього швидко вирішити питання. Існує велика ймовірність, що Росія буде використовувати закінчення строку дії контракту на постачання природного газу, щоб в розпал зими покарати Україну, позбавивши її енергії. Доки Росія намагається послабити своїх сусідів, жодна велика держава не встане плечем до плеча з Зеленським, щоб дати відсіч Путіну. Президент Сполучених Штатів так зневажливо ставиться до України («Всі вони жахливі люди», — заявив він, за чутками, в Овальному кабінеті в травні минулого року), що це не назвеш інакше як нетерпимістю. Це ще один випадок, коли Трамп підтримує інтереси Росії, — можливо, ця підтримка буде мати дуже важливі наслідки, оскільки Путін вважає підпорядкування України першочерговою метою своєї зовнішньої політики.

Володимир Зеленський — президент, який, за великим рахунком, хоче просунути свою країну до більш демократичного майбутнього. Ще недавно відносини між налаштованих на реформи українським президентом і його американським колегою однозначно стали б конструктивними. Це забезпечили б загальна заклопотаність російської агресією і загальна прихильність до заснованого на правилах демократичного ладу. Але сьогодні на чолі Сполучених Штатів стоїть людина з набором цінностей, відмінним від його попередників, і ці цінності, можливо, змусили його чинити тиск на іноземного лідера, якого за інших обставин вважали б за одним.

В кінці першого сезону «Слуги народу» вигаданий президент виправдовує дилетантське початок свого перебування на посаді, викриваючи корупцію своїх ворогів в прямому ефірі. Це вигадане мить натхнення і лідерства, не має відношення до політичної реальності. Реальну версію президентства Зеленського не врятують театральні ефекти, це просто неможливо. Спритні трюки і харизматичний образ можуть допомогти перемогти на виборах, але вони не можуть врятувати президентський термін. Покинутий міжнародними союзниками і ослаблений ворогом біля своїх кордонів, український обиватель залишається на самоті.

Франклін Фоер — журналіст видання «Атлантік», автор книг «Світ без розуму» (World Without Mind) і «Як світ пояснює футбол: неправдоподібна теорія глобалізації» (How Soccer Explains the World: An Unlikely Theory).

The Atlantic (США)