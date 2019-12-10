Путін пояснив, чому не віддасть Україні контроль над кордоном на Донбасі

Президент Росії Володимир Путін розповів, чому він на вчорашніх переговорах у Парижі не погодився надати Україні контроль над російською-української кордоном на тимчасово окупованих територіях Донбасу.

Про це він повідомив на зустрічі з Радою з прав людини при президенті, передає російський «Інтерфакс».

За словами президента РФ, якщо Україна отримає контроль над кордоном, на території «ЛДНР» націоналісти можуть влаштувати нову Сребреницю.

«Українська сторона весь час ставить питання: дайте нам можливість закрити кордон військами.

Я уявляю, що там почнеться — Сребреніца буде. От і все.

Ми ж бачили, як президент Зеленський вів дискусію з націоналістами.

Незрозуміло, хто там сильніше і що там станеться. І хто там ними керуватиме, цими націоналістами, коли вони увійдуть на ці території без забезпечення гарантій людям«, — заявив Путін.

Різанина в Сребрениці — масове вбивство мусульман в липні 1995 року, є одним з найкривавіших епізодів боснійської війни 1992-1995 років.