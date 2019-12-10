Airbnb пропонує кулінарні майстер-класи від місцевих жителів

У новому розділі мандрівники можуть вибрати, до кого з місцевих жителів і шеф-кухарів хочуть потрапити на майстер-клас.

Сервіс пропонує приготувати пасту разом з італійської бабусею, суші з художником з Японії, моле з мексиканським кухарем або португальські блюда з дрег-квін. Можна влаштувати майстер-клас в будинку, на фермі чи на природі. Знімати житло для цього необов’язково. Ціни на деякі «кулінарні враження» стартують від € 1 на людину.

Крім того, захоплені сімейні кухаря зможуть виграти стипендію на участь у кулінарній школі в Італії. 100 талановитих людей відправляться в Університет гастрономічних наук Інституту Slow Food, де відточувати свою майстерність разом із шеф-кухарем Девідом Чангом і його мамою.

Експрес-інформація по країні

Земля знаходиться на третьому місці по віддаленості від Сонця і на п’ятому серед усіх планет Сонячної системи за розміром.

Вік – 4,54 млрд років

Середній радіус – 6 378,2 км

Середня окружність – 40 030,2 км

Площа – 510 072 млн км2 (29,1% суші і 70,9% води)

Кількість материків – 6: Євразія, Африка, Північна Америка, Південна Америка, Австралія і Антарктида

Кількість океанів – 4: Атлантичний, Тихий, Індійський, Північний Льодовитий

Населення – 7,3 млрд чол. (50,4% чоловіків і 49,6% жінок)

Найбільш густо населені держави: Монако (18 678 осіб/км2), Сінгапур (7607 осіб/км2) та Ватикан (1914 осіб/км2)

Кількість країн: всього 252, незалежних 195

Кількість мов у світі – близько 6 000

Кількість офіційних мов – 95; найпоширеніші: англійська (56 країн), французька (29 країн) і арабська (24 країни)

Кількість національностей – близько 2 000

Кліматичні пояси: екваторіальний, тропічний, помірний, арктичний (основні) + субекваторіальний, субтропічний і субарктичний (перехідні)

Учасники вдосконалюють свої кулінарні навички, а їх кращі рецепти з’являться в першій кухонної книзі Airbnb.

Як повідомляв «Навколо Світу. Україна», Airbnb додав підтримку української мови. Сервіс оренди житла тепер можна використовувати на 62 мовами.

За матеріалами 34travel.me

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