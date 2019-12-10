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Мережу підірвала історія про непомітний герой страшної пожежі в Одесі

10.12.2019

У мережі висловили захоплення вчинком одеського комунальника, який 4 грудня зі своєї автовишки одним із перших прибув до місця пожежі в Коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу на вулицю Троїцьку.

Співробітник КП «Міськзелентрест» Олександр Трандафір заїхав у двір палаючого будинку і став рятувати людей. Про це на своїй сторінці в Faceebook повідомив директор одеського департаменту міського господарства Дмитро Жеман.

«Не маючи спецзасобів, спецпідготовки і, дійсно, ризикуючи здоров’ям і життям, він зробив те, що зробив його героєм!», – написав Жеман.

Користувачі мережі захоплюються вчинком відважного комунальника і дякують його. Зокрема пост про Трандафире на момент публікації новини лайкнули і розповсюдили понад 6 тисяч осіб. Крім того, під постом залишили сотні коментарів.

Співробітник комунального підприємства «Міськзелентрест» врятував кілька життів

Дмитро Жеман/Facebook

 

Співробітник комунального підприємства «Міськзелентрест» врятував кілька життів

Дмитро Жеман/Facebook

Співробітник комунального підприємства «Міськзелентрест» врятував кілька життів

Дмитро Жеман/Facebook

Співробітник комунального підприємства «Міськзелентрест» врятував кілька життів

Дмитро Жеман/Facebook

Співробітник комунального підприємства «Міськзелентрест» врятував кілька життів

Дмитро Жеман/Facebook

Співробітник комунального підприємства «Міськзелентрест» врятував кілька життів

Дмитро Жеман/Facebook

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