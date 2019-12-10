Зеленський і Путін посперечалися про російською мовою

Володимир Путін під час прес-брифінгу за підсумками нормандського саміту в Парижі заявив, що на території України ущемляють права російськомовних.

У відповідь на твердження президента Російської Федерації Володимира Путіна Президент України Володимир Зеленський відповів, що «в Україні немає заборони на російську мову».

Президент Росії нагадав, що в Україні до 2020 року всі російськомовні школи перейдуть на українську мову навчання. А школи, що навчають дітей на мовах нацменшин, і відносяться до мов Європейського Союзу, – з вересня 2023 року.

«Ми хочемо, щоб російськомовне населення не тільки на Донбасі, а й по всій Україні користувалося рівними демократичними правами», – заявив Путін.

У відповідь на випад з боку президента Росії Володимир Зеленський пояснив, що українці чудово користуються як українською, так і російською та англійською мовами.

«У нас це все не заборонено, і я це говорив сьогодні президенту РФ. І навіть сьогодні, говорячи про це, я можу продовжити російською мовою», – зазначив президент України.

Ще в жовтні 2016 року, даючи коментарі початку агресії Російської Федерації проти України в 2014 році, президент Росії Володимир Путін заявляв, що він був змушений «захистити російськомовне населення» на території Криму і на Донбасі.