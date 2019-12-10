У Києві засудили радикала за створення організації, яка хотіла повалити владу

Святошинський районний суд Києва засудив творців незаконного парамілітарного (напіввійськового) формування «Українська народна армія», яке в березні викрила Служба безпеки України, про що стало відомо з матеріалів судового реєстру.



«УНА» була створена за результатами з’їзду т. н. «Першого українського національного конгресу, який відбувся 24-26 травня 2018 року в празькому готелі «Кристал». У ньому взяли участь близько 300 радикалів, незадоволених ситуацією в Україні.



Вони оголосили Верховну Раду, Генеральну прокуратуру і МВС злочинними організаціями і проголосили «ПНУК» новим законодавчим органом України, до складу якого повинні входити народний трибунал (суд), таємна экзекьюта (спецслужба) та конституційно-кримінальна комісія (орган слідства).



Тоді ж було прийнято рішення створити власні військові формування «Українська повстанська армія» («УПА» — з дислокацією за кордоном) і «Українська національна армія» («УНА» — з дислокацією в Україні).



В Україні процес створення «УНА» очолив громадянин України, представник т. зв. «Революційних правих сил» Юрій Заболотний (Кий), який раніше неодноразово затримувався за незаконне зберігання зброї та пограбування, а в 2017 році отримав два роки умовно за заклики до повалення конституційного ладу.



Він очолив Другий легіон УНА «Центр» з штабом в Київ і в період з 10 червня 2016 року по 28 березня 2019 року займався його створенням «з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади в Україні».



В ході слідства Юрій Заболотний визнав провину, пішов на угоду з прокурором і отримав за ч. 1 ст. 14 год. 1 ст. 109 і ч. 3 ст. 109 (замах і дії, спрямовані на повалення влади) Кримінального кодексу п’ять років умовно з випробувальним терміном три роки.



Друга обвинувачена — Ольга Тартасюк, керівник аналітичного центру служби безпеки київського легіону «УНА» — отримала за ч. 2 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю) і ч. 4 ст. 358 (підробка документів) рік і два місяці умовно з випробувальним терміном один рік.