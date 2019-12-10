Офіс президента підробив переклад комюніке Нормандської четвірки — «Оппоплатформа»

В Офісі президента сфальсифікували переклад тексту підсумкового комюніке Нормандської зустрічі в Парижі, розміщений на сайті ОП.

Про це говорить у своїй заяві партія «Опозиційна платформа За життя».

Партія порівняла, як звучить уривок документа, в якому йдеться про особливий статус Донбасу, в оригінальній і президентської версіях.

В оригіналі перший абзац пункту 2 комюніке звучить наступним чином: «Сторони висловлюють зацікавленість у погодженні в «нормандському форматі» (Н4) і Тристоронньої контактної групи всіх правових аспектів особливого порядку місцевого самоврядування – особливого статусу окремих районів Донецької та Луганської областей – як зазначено в «Комплексі заходів по виконанню Мінських угод» від 2015 року – для забезпечення його дії на постійній основі».

Наводимо англійський варіант тексту:

Якщо коротко — те в комюніке декларується відданість вводити особливий статус Донбасу, як це зазначено в Мінських угодах. Тобто окремим законом про такий статус, законом про амністію, законом про вибори, а також внесенням змін до Конституції.

Однак на офіційному сайті президента України ця частина тексту переведена з цікавою правкою.

«Сторони висловлюють зацікавленість у досягненні домовленостей у рамках Нормандського формату (Н4) і Тристоронньої контактної групи щодо всіх правових аспектів Закону про особливий порядок місцевого самоврядування (про особливий статус) окремих районів Донецької та Луганської областей – як вказано у Комплексі заходів з виконання Мінських домовленостей від 2015 року – з метою забезпечення його функціонування на постійній основі».

Тобто, в перекладі Офісу президента закрався згадка закону про особливий статус Донбасу. Хоча цей закон — лише частина норм, які треба впровадити в українське законодавство відповідно Мінську-2.

Тобто Офіс президента представив справу так, ніби в Парижі вчора домовилися працювати над цим законом, а інші аспекти особливого статусу (головний з яких це зміни в Конситуцию) «забули».

«Таким чином, Офіс президента сфальсифікував в перекладі комюніке за підсумками зустрічі в Парижі найважливіший аспект домовленостей глав держав ‒ учасників «нормандського формату» і фактично вводить в оману українське суспільство, говорячи про істинну суть досягнутих домовленостей. Вимагаємо негайно виправити офіційний переклад комюніке і покарати винних у його фальсифікації», — заявляють в «Оппоплатформе».