«Всі хочуть миру»: «Міс Львів» виправдалася за скандал з поїздкою до Москви

Володарка титулу «Міс Львів-2018» Наталія Болюх виправдалася за скандал з поїздкою до Росії.

Що примітно, дівчина видалила з Instagram і сторіс всі згадки про російської столиці, а коментар дала на своїй сторінці в Facebook.

«Як і в більшості українців, у мене є друзі, які живуть в Росії, які поділяють мої думки і моє бачення. Всі хочуть миру для наших держав. Я ціную і березі цю дружбу, тому і відвідала святкування дня народження моїх друзів в Москві», – заявила вона.

За словами Болюх, вона вірить, що обидві країни зможуть повернути світ, об’єднавшись по обидві сторони кордону.

Наталія Болюхв Москві

Високий Замок

«Я завжди робила все, щоб бути гідною цих титулів. Звичайно, як і всі ми, я дуже люблю свою країну і моя позиція щодо цілісності одна: Україна єдина і нероздільна від Криму до Києва, від Львова до Донецька», – додала Міс-Львів.

Болюх Наталія

instagram./topnatalia

Болюх Наталія

instagram./topnatalia

Болюх Наталія

instagram./topnatalia

Болюх Наталія