Приставив пістолет до голови поліцейського: у Києві обеззброїли дивного самогубцю

У Києві чоловік у стані алкогольного сп’яніння мав намір вчинити самогубство. Але коли поліцейські приїхали до нього додому за викликом дружини, то він приставив пістолет до скроні патрульного.

Історія з дивним чоловіком розвивалася так: жінка зателефонувала в поліцію і заявила, що її чоловік Віталій вирішив покінчити життя самогубством і хоче вистрибнути з даху будинку. На вулицю Космічну, 6, де проживає родина, були направлені екіпажі поліції.

Після того, як поліцейські знайшли на даху чоловіки, вони спустилися на четвертий поверх. Коли вони подзвонили в квартиру, з відчинених дверей до голові патрульного приставили пістолет.

Поліцейський не розгубився і відразу ж закрив двері.

Копи почали спілкуватися з чоловіком через двері. Вони відмовляли його від суїциду. Коли контакт був встановлений і вони відкрили двері, то чоловік вже тримав пістолет біля своєї скроні. На щастя, після тривалого спілкування він кинув магазин від пістолета на підлогу, а сам поклав зброю за пояс.

У цей момент поліцейським вдалося остаточно обеззброїти чоловіка і в цілях безпеки наділи на нього наручники.

За словами потенційного самогубця, він вирішив покінчити життя самогубством, так як не зміг розібратися зі своїми проблемами і не бачив іншого виходу. Чоловіка доставили районне управління поліції для подальших розглядів.



