«З нас досить!» Чехія «вдарила» по прем’єру багатотисячними протестами

У вівторок, 10 грудня, в столиці Чехії Празі близько 80 тисяч жителів вийшли з протестом проти прем’єр-міністра Андрія Бабиша.

Вони в черговий раз зажадали відставки глави уряду. Про це повідомляє місцеве видання iDNES.

Відзначається, що демонстрація почалася в 6:00 вечора з хвилини мовчання в пам’ять про жертв стрілянини в університетській лікарні Острави. Після цього протестувальники почали марш через центр до Вацлавській площі, вимагаючи відставки Бабиша.

«Те, що сталося і що відбувається, включаючи реакцію Андрія Бабиша, який бере в заручники чеських громадян, настільки серйозно, що ми тут до січня. З нас вистачить! Ми хочемо прем’єр-міністра, а не брехуна», – заявили активісти.

Прем’єр-мінсітр у відповідь заявив, що не збирається подавати у відставку. «Опозиція регулярно ходить на демонстрації, бо «антибабиш» – їх єдина програма, вони більше нічого не можуть зробити», – сказав він.

Станом на 20:00 за місцевим часом активісти перейшли з протестом на головний залізничний вокзал, частково заблокувавши платформи.

iDNES

iDNES

iDNES

iDNES

iDNES

iDNES

iDNES

iDNES

iDNES