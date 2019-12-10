У ДТП загинув ветеран АТО, який затримував «медового терориста»

У вівторок, 10 грудня, у ДТП загинув ветеран АТО, колишній боєць батальйону спецпризначення «Чернігів», військовий, кінолог Юрій Яцен.

Про це повідомила в Twitter волонтер Галина Цегельник. Подробиць трагедії вона не уточнила.

Яцен захищав незалежність кілька ротацій поспіль. Він побував в самих гарячих точках і отримав важкі поранення.

Крім того, він брав участь в спецоперації по затриманню «медового терориста» – дідуся, який приносив на пости українських захисників мед з вибухівкою.

Яцен був родом з села Рогізки Сновского району. Він став кінологом після війни. На Донбасі ветеран знайшов кохану жінку і привіз на рідну Чернігівщину.

Юрій Яцен загинув у ДТП

Загинув в ДТП ветеран, військовий, кінолог, учасник проекту «Друг Героя» Яцена Юрій… pic.twitter.com/goCiIBYmD5

— Галина Цегельник (@TSgdalinka) December 10, 2019