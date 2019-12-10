«Мене змусили взяти на себе провину». Обвинувачений у вбивстві Даші Лук’яненко на суді змінив свої свідчення

Обвинувачений у справі 11-річної Даші Лук’яненко з селища Іванівка, яку в червні знайшли вбитою у вигрібній ямі приватного будинку в Одеській області, змінив свої свідчення. Про це повідомляється на Facebook-сторінці «ДТП України».

10 грудня в Роздільнянському районному суді Одеської області пройшли слухання у справі про вбивство дівчинки. На них були присутні близько 50 осіб, в тому числі жителі Іванівки.

Головним підозрюваним у справі проходить односелець Даші Микола Тарасов. Після затримання він зізнався у вбивстві дівчинки. Але на сьогоднішньому слуханні раптово їх змінив, заявивши, що зізнався у злочині під тиском.

Скріншот: Facebook/dtpukr

Тарасов сказав, що не має відношення до вбивства.

«Вони (правоохоронці — Ред.) мене били. Мене змусили взяти на себе провину. У мене вдома безліч разів проводили обшук і нічого не знайшли. На їхню думку, я переховав тіло, але я цього не робив», — запевнив Тарасов.