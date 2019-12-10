Чемпіони світу підтвердили товариську гру з футбольною командою України

Федерація футболу Франції підтвердила проведення контрольного матчу проти збірної України перед Євро-2020.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби федерації.

Зустріч з чинними чемпіонами світу запланована на 27 березня 2020 року. Очікується, що матч зіграють у Франції, місто і стадіон ще не визначені.

Раніше стали відомі дата і місце проведення матчу між Україною і Польщею. Спаринг відбудеться на стадіоні «Шленски» в Хожуві 31 березня.

Окрім матчів з Польщею і Францією, команда Шевченка планує зіграти товариську гру з Уельсом або Угорщиною.