Розслідування розстрілу Майдану: з’ясувалася роль трагічно загиблого бійця «Альфи»

Загиблий на Донбасі військовий Центру спеціальних операцій Служби безпеки «Альфа» Дмитро Каплунов був одним зі свідків сторони обвинувачення у справі п’ятьох екс-«беркутівців».

Про це на засіданні Святошинського райсуду Києва, який розглядає справу про масові вбивства на Майдані в 2014 році, заявив головуючий у справі суддя Сергій Дячук.

«На жаль, мусимо повідомити учасникам процесу, що серед свідків обвинувачення був допитаний свідок, який був легендирован ім’ям «Дмитро». У зв’язку з трагічними подіями ми маємо можливість, на жаль, розкрити його дані – це Дмитро Каплунов, Герой України», – сказав суддя.

Також він повідомив, що в суді був запланований допит колишнього голови СБУ, а в часи Майдану – народного депутата Валентина Наливайченка.

Останній сповістив суд, що захворів, проте запевнив, що обов’язково прийде в суд і дасть свідчення.

Таким чином, суд досі не допитував свідків сторони захисту, а почав вивчення в якості доказів відеоматеріалів про події Майдану.

Дмитро Каплунов

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