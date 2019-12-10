В Одесі відбувся черговий пожежа, неподалік від згорілого коледжу

Очевидці зняли відео з черговою пожежею в Одесі. Про це повідомляє свідок з місця подій.

За попередніми даними, пожежа сталася в магазині на вулиці Рішельєвській. Зазначимо, що географічно займання сталося неподалік від згорілого коледжу економіки.

На момент 12:30 на місце події прибули рятувальники і пожежники.

Свідки повідомили, що в той час як пожежники розмотували шланги, щоб почати усунення загоряння, було видно, що вони у них подерті. Незважаючи на пошкоджену техніку пожежники почали гасити пожежу. На вулиці перед магазином витекла вода.

Відзначимо, що в мережі було виявлено відео з місця інциденту, громадянка зняла, як з вигину шланга у пожежників на тротуар б’ють потоки води.