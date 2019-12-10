Дідівщина і совок: Військовий опублікував ролик, в якому знущаються над строковиками ЗСУ

Військовий Олександр Грім опублікував ролик з соцмережі TikTok, в якому солдати однієї з військових частин виконують дивний ритуал.

Про це військовий написав на своїй сторінці в Facebook.

«Йшов шостий рік війни. А солдати строкової служби як маялися дурницями, так і продовжують. Ще викладають у соцмережі для сміху ворогів», – написав він.

Грім додав, що в TikTok строковики часто публікують відео знущань над товаришами по службі.

«А тепер я засікаю час, наскільки швидко зреагує Генеральний штаб ЗСУ на таке ганебне явище в армії, яка зовсім недавно рухалася у бік НАТО. Дідівщину і совковим традицій в армії не місце», – написав військовий.