Чемодан денег за разноцветных мишек: покупка украинского коллекционера

Таинственный украинский коллекционер стал героем заголовков западных СМИ. На выставке современного искусства Art Basel в Майами мужчина обменял скульптуры художника WhIsBe на чемодан денег, пишет FaceNews.ua.

Издание Page Six пишет, что загадочный человек достал чемодан, заполненный банкнотами по 100 долларов, и купил 9 арт-объектов WhIsBe по $ 5000 за каждый.

Таким образом, коллекционер истратил $ 45 000 на скульптуры больших желейных мишек, держащих плакаты, которые обычно используют при съемке задержанных в полицейских участках.

По информации Forbes, 31-летний художник WhIsBe (сокращение от What Is Beauty – “Что такое красота”) прославился благодаря фирменным медведям “Vandal Gummy”.

За последние 5 лет его незатейливый поп-арт вышел за пределы мира искусства в массы, основавшись на музыкальных фестивалях и модных показах. Стоимость работ художника колеблется от 800 до $ 250 000 в зависимости от размера.

: facenews.ua