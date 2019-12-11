Рене Фазеля: «Не чіпайте невинних! Хокей не пов’язаний зі скандалом імені Родченкова»

Інтерв’ю президента міжнародної федерації хокею Рене Фазеляпро санкції ВАДА на адресу російського спорту.

— Позиція ІІХФ відома: незважаючи ні на що, провести дорослий і молодіжний чоловічі чемпіонати світу 2023 року в Росії, як і жіночий чемпіонат світу-2021. Доведеться вам відстоювати цю позицію?

— Подивимося. Росії належить подати апеляцію до CAS. І перш ніж обговорювати, чи доведеться нам відстоювати нашу позицію, потрібно дочекатися рішення Спортивного арбітражного суду в Лозанні. Але, зрозуміло, ми зробимо все можливе, щоб ці турніри пройшли в Росії. Судячи з усього, нас попросять їх скасувати. Проте все впирається в рішення CAS. Потрібно чекати і сподіватися.

— Наскільки мені відомо, молодіжні чемпіонати світу не входять в список Major Events, а ВАДА говорить тільки про скасування великих турнірів.

— Я поки точно не знаю, чи це так. Мені здається, що молодіжні чемпіонати світу теж у списку. Чесно кажучи, я дуже здивований, що в цей список не входить чемпіонат Європи з футболу. Дуже дивно. Але що поробиш. Сама ситуація дуже заплутана. Не тільки для ІІХФ, але і для інших міжнародних федерацій. Залишається тільки чекати рішення CAS, а потім вже від нього відштовхуватися, прикидаючи, що ми можемо зробити, а що ні. Мене засмучує, що хокей опинився у все це залучений. Тому що наш вид спорту ніяк не пов’язаний зі скандалом імені Родченкова. Хокеїсти невинні. Знайдіть і покарайте винних їх, але не чіпайте невинних. Колективне покарання безглуздо.

— Чи варто очікувати того, що збірна Росії буде грати без прапора і гімну на чемпіонаті світу в Швейцарії?

— Якщо апеляція буде подана, і CAS не встигне винести рішення до початку турніру, то в Росії буде і прапор, і гімн. Якщо встигне — будемо відштовхуватися від рішення. У Спортивного арбітражного суду буде 5 місяців. Не факт, що вони встигнуть. Що можна точно сказати — збірна Росії буде на ЧС. З прапором чи ні — на це питання я поки не можу відповісти. На це питання відповість Спортивний арбітражний суд. Тільки вони можуть змінити рішення ВАДА.

— Чи буде у ІІХФ представник при арбітражному суді відстоює позицію провести турніри в Росії і позиції самої збірної Росії?

— Там така процедура: буде три судді, причому одного обере Росія, а ще одного — ВАДА. А там вже подивимося, що ми можемо зробити.