Біля найбільшої бази США в Афганістані прогриміли два вибухи

Поблизу аеродрому Баграм в Афганістані, який американські військові використовують як найбільшу базу в цій країїні, 11 грудня вибухнули два замінованих автомобілі

Про це повідомив афганський високопосадовець, передає Depo.ua з посиланням на “Радіо Свобода”.

Вибух стався в селі Ян Кадам біля стін аеродрому, розташованого на північ від Кабула. Після вибуху група бойовиків знищила пост безпеки “Баграм”, а потім вступила в бій із загоном охорони бази.

Натомість речник місії НАТО в Афганістані “Рішуча підтримка”, до якої входять і військові США, заявив, що “напад на аеродром Баграма спрямований проти медичного закладу, який будується для допомоги афганським людям, які живуть біля бази”. Напад був “швидко відбитий”, але “майбутня медична установа була сильно пошкоджена”. Речник зазначив, що жертв серед американських військових чи інших учасників міжнародної коаліції не було.

Генерал Махфуз Валізада, командир поліції провінції Парван, де стався напад, повідомив, що метою нападників був військовий конвой США.

Наразі ніхто не взяв на себе відповідальність за напад.

Підпишіться на групу «СВІДОК» у Facebook

Більше актуальних новин дивіться в програмі “Свідок” на телеканалі НТН по буднях – 8.30, 12.30, 16.30, 19.00, 23.15, і щосуботи о 19.00.