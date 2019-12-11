Стала известна причина гибели рэпера Juice WRLD

Певцу стало плохо во время обыска

В интернет-сети назвали причину гибели известного рэп-исполнителя Juice WRLD, который ушел из жизни в 21 год

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на международные СМИ.

Так, инцидент произошел в частном самолете исполнителя, где полиция решила провести обыски. Причиной этого стало то, что правоохранители подозревали наличие оружия и наркотиков на борту.

В ходе обыска у рэпера начались конвульсии, а его девушка заявила, что у него передозировка препаратом Percocet. Федеральный агент дал Juice WRLD специальный препарад от передозировки опиоидами, но не помогло лекарство. Парень скончался на руках у медиков.

Кроме того, в поли уточнили, что в ходе обысков обнаружили на борту 30 кг марихуаны, а также бутылка противокашлевого сиропа с кодеином, три пистолета, бронебойные пули и большое количество снарядов. Охранников музыканта уже взяли под стражу.