Головна ялинка Країни не загорілася із-за підступів темних сил

Валерій Розанов, відомий як «Провидець Валерій» назвав свою версію того, чому Рязань не змогла завершити відкриття “Новорічної столиці 2020” як треба.

Якщо коротко, то:

Згідно «Пророцтво Вельви», день останньої битви між силами Світла/Добра і силами Темряви/Зла — буде дату 2020. В цей рік повинен початися так званий Рагнарок — Битва богів.

Буде дано знак при великому скупченні людей, але битві, яка буде відбуватися в небесних планах, у світі матеріальному відведуть лише відгомін епічних битв, які, тим не менш, мають вплинути і на цей світ.

Рязань може зануритися в астральний морок, якщо це пророцтво не змінить богатир в оточенні двох амазонок. (вгадайте хто).

Богатир має розвіяти морок, до Нового року, але не тільки буквально додавши світла на вулицях і змусивши горіти ялинку, але і духовно — запалити свічки у трьох монастирях.

Ніж в цей час повинні займатися Амазонки – не уточнюється, ймовірно, врятувати капсули з “валькирином”

а тепер докладніше

Знаменитий в 90-е «Провидець Валерій»: незапаленою в Рязані ялинка – знак початку битви богів, передбаченої в скандинавських пророцтвах

вівторок, 10 грудня, 2019 – 13:35

Валерій Розанов, знаменитий в Рязані в 90-ті роки як «Провидець Валерій» опублікував пост зі своїм аналізом ситуації навколо проблем на відкритті «Новорічної столиці». Детальніше про Розанове можна прочитати тут.

«Згідно з «Пророцтвами Вельви», день останньої битви між силами Світла/Добра і силами Темряви/Зла — буде дату 2020, – пише Розанов. – У цей рік повинен початися так званий Рагнарок – Битва богів. Так іменується в стародавній міфології вікінгів Битва сил світла з силами темряви. Битва досконально описані в древніх сагах.

Згідно з пророцтвом буде дано Знак при великому скупченні людей.

Саме це Знак дано в Рязані.

У загальному і цілому, пророцтво похмуро. Не факт, що його не потрібно сприймати буквально. У пророцтві про Рагнареке, швидше за все мова йде про астральну і духовній битві, про битву яка буде відбуватися в небесних плани, а тут, у світі матеріальному, можуть відчуватися тільки відзвуки епічних битв, які тим не менше повинні вплинути і на цей світ. І передумови до таких битв є.

Рязань може зануритися в астральний морок, якщо це пророцтво не змінить Богатир в оточенні двох амазонок. Аналогія на обличчя: губернатор в оточенні Рокотянской і Сорокіної.

Губернатор повинен розвіяти морок до Нового року. Не тільки буквально додавши світла на вулицях і змусивши горіти ялинку, але і духовно – запалити свічки у трьох монастирях.

А за пророцтвом битву будуть вести жителі «Арзані» (Арсани, Артани, Рязань) — одного з російських держав, згаданих починаючи з IX століття ранніми персидськими й арабськими географами».

Відкриття федерального проекту Мінкультури РФ «Новорічна столиця» в Рязані 7 грудня було фактично зірвано: парад Дідів Морозів розпочався з запізненням, ряд підготовчих заходів було розпочато в центрі міста безпосередньо у день свята, ялинку на площі Леніна встановлювали в присутності присутніх на концерт глядачів, а гірлянду так і не встигли повісити.

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Фото: Антон Сумін.

Недоробка розкрилася публічно: Дід Мороз, губернатор Микола Любімов, голова адміністрації Олена Сорокіна і голова міськдуми Юлія Рокотянская разом з присутніми гостями святами тричі прокричали «ялинка, гори!», однак ялинка в цей момент була порожньою.

Відео: Ольга Кокорева.

Учасники свята залишили сотні коментарів у соцмережах, у тому числі на сторінці губернатора Миколи Любимова, зі словами «Ганьба». Докладніше тут. Мер Рязані Олена Сорокіна повідомила на своїй сторінці у «Фейсбуці», що ялинка на площі Леніна не головна, а «центральна», при цьому голова адміністрації міста посилається на якісь «злі сили».

Фото Валерія Розанова: особиста сторінка в Facebook.