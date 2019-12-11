Житель Індії прикинувся жінкою, щоб отримати роботу

Чоловік зізнався, що йому дуже потрібні були гроші, щоб допомогти стареньким батькам

Житель індійського штату Тамілнад на ім’я Радж прикинувся жінкою, щоб отримати роботу, повідомляє The Star.

Зазначається, що 40-річний чоловік ніяк не міг знайти роботу у своєму рідному місті. У зв’язку з цим індієць зважився на несподіваний крок – він переїхав в інше місто, де його ніхто не знав, і видав себе за жінку, щоб влаштуватися в клінігову компанію.

Радж переодягався в жіночий одяг, представлявся жіночим ім’ям Раджаті і прибирав будинки і квартири. Незабаром, його викрили і з роботи звільнили.

Чоловік зізнався, що йому дуже потрібні були гроші, щоб допомогти стареньким батькам.

: zik.ua

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