США запланировали крупнейшие за 30 лет военные учения в Европе

Весной 2020 года 20 тысяч американских солдат высадятся в Европе и будут переброшены на восточную границу НАТО.

США планируют весной 2020 года провести в Европе крупнейшие учения со времен окончания “холодной войны”. Об этом во вторник, 10 декабря, в интервью агентству Reuters заявил американский генерал-майор Бэрри Сигуин, который руководит операциями союзников из военного штаба НАТО в Бельгии.

Эта маленькая хитрость восстанавливает зрение до 1.0 за неделю, даже в 80 лет!

Центром учений, в рамках которых в Европу будут переброшены 20 тысяч американских солдат, станет Германия.

Американские солдаты будут через Атлантический океан доставлены в Бельгию и Нидерланды, оттуда через территорию Германии они будут передислоцированы в Польшу и вдоль восточных границ НАТО.

При этом вооруженные силы США присоединятся к уже стационированным в Европе американским войскам и силам партнеров по НАТО. Общая численность участвующих в учениях соединений составит 37 тысяч человек.

По информации Reuters, целью учений станет предупреждение России от повторения аннексий подобных захвату Крыма в 2014 году.

: u-news.com.ua