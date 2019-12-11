В черных кюлотах и бронзовых туфлях: королева Летиция на официальном мероприятии в Мадриде (фото)

Сегодня, 10 декабря, в штаб-квартире испанской конфедерации организаций работодателей в Мадриде проходило заседание совета «Фонда борьбы с наркоманией». На мероприятии присутствовала представительница испанской монаршей семьи в лице королевы Летиции, которая появилась перед публикой в элегантном женственном образе.

Для официального мероприятия она подобрала модный черный комплект, который состоял из блузы с воланами с необычным белым декором и стильных кюлот со стрелками. Тонкая талия была подчеркнута тонким кожаным ремнем.

Свой монохромный образ королева удачно сочетала с классическими лодочками бронзового оттенка. Особое внимание заслуживает макияж, который был несколько ярче обычного. Что касается укладки, то в этот вечер Летиция не стала экспериментировать и просто уложила волосы утюжком.

: clutch.ua