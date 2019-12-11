Ольга Сумська здійснила свою мрію

Народна артистка України Ольга Сумська презентувала дебютну колекцію одягу під назвою RIDNA. Перший показ суконь, в яких знаменитість з’єднала сучасний крій і національний орнамент, що пройшов у Києві і був приурочений до 120-річчя української художниці Катерини Білокур.

Ольга Сумська здійснила мрію свого життя – стала дизайнером одягу. Так, в першій колекції актриса представила розкішні сукні з шовку авторськими квітковими принтами, виконаними за мотивами картин Катерини Білокур, а показ пройшов у Національному музеї українського народного декоративного мистецтва.

«Можливо, це вас здивує, але з дитинства я мріяла бути художником-модельєром. Мої шкільні зошити були розмальовані моделями одягу, а матуся дбайливо зберігала всі мої ескізи. Я любила промальовувати найдрібніші деталі, хотіла створювати історичні костюми для театру і кіно. Сама шила з 14-ти років і вчилася кроїти з журналів мод. Знімаючись в кіно, завжди втручалася в процес пошиття костюма. Розуміла який колір і фасон мені більше підходить. В театрі – допрацьовувала деталі, сама шила капелюшки, сумочки, чим дуже дивувала колег», – зізналася актриса.

На подіум дебютної колекції вийшли представниці українського шоу-бізнесу – Ганна Різатдінова, Людмила Барбір, Лілія Ребрик, Неля Шовкопляс, Олеся Жураковська, Тоня Матвієнко, Ніна Матвієнко, Надія Матвєєва, Сніжана Єгорова, Наталія Холоденко, Марина Кінах, Троянда Аль Намри, Влада Литовченко, Марися Горобець, Олена Бернацька, Іванна Слабошпицька і Гарбриела Масанга. В одязі від Сумської вийшла навіть молодша дочка актриси Ганна Борисюк.

Назва RIDNA для колекції народилося відразу. Як розповіла Ольга, в її душі було саме це слово, і ніяке інше. Одяг Сумської розрахована для жінок різного віку. Актриса пояснює, якщо «пригадати українські традиції, одяг передавали з покоління в покоління».

«Сорочку мами або бабусі так приємно одягати, адже в цих речах колосальна енергетика від пристріту. Я пам’ятаю, як моя бабуся вшивала різні літери і знаки в сорочки, шматочки трав у маленьких мішечках. Вона говорила, що це, мовляв, від недоброго ока. Тому, головна ідея колекції – це обереги, які будуть вшиті з вивороту на сукнях. На добро, на вдале заміжжя, на щастя і добру жіночу долю», — зазначила дизайнер.