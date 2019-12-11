У водолазці і класичних штанах: Іванка Трамп відвідала автодром (фото)

Радник президента США та його донька Іванка Трамп полюбляє дивувати прихильників незвичними образами. Днями політик відвідала американський автодром, де постала перед камерами у водолазці та класичних укорочених штанах.

Як відомо, після інавгурації Дональда Трампа його донька зайняла один з кабінетів у Білому домі. Чарівна Іванка – не тільки ефектна представниця президента, але й політик. Вона часто відвідує міста США та презентує результати запроваджених ініціатив чи законів. Днями Іванка Трамп здійснила чергову поїздку, яку висвітлила в офіційному блозі.

Згідно з фото, політик відвідала автодром Indianapolis Motor Speedway, що у Спідвеї, штат Індіана. Там для Іванки Трамп підготували особливу екскурсію, від якої вона не стримувала захвату. Не упустила вона можливості влаштувати ефектну фотосесію під час прогулянки автодромом та навіть сіла в болід “Формули-1”.

Для цього публічного виходу Іванка Трамп обрала незвичний образ. Політик постала перед камерами у синій водолазці, прикрашеній чорною та білою смужками, а також класичних штанах. До вбрання знаменита модниця підібрала туфлі без підборів, завдяки яким вона з легкістю пройшла всю територію автодрому.

Щодо макіяжу, то Іванка Трамп вирішила не експериментувати, надавши перевагу денному make-up з акцентом на очі. Ідеальна укладка волосся та прикраси завершили look політика.

: 24tv.ua

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