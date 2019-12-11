Справу про ДТП з тещею Притули можуть зам’яти: юрист вказав на нюанси

Справа тещі шоумена Сергія Притули і одіозного політика Віталія Хомутинника Лілії Сопельник, яка 22 серпня вчинила страшне ДТП у Києві, наїхавши на матір з 9-річним сином, можуть «спустити на гальма».

Таке переконання висловив адвокат потерпілих Юрій Сухов у програмі «Після всього» на «24 каналі». За його словами, на хід розслідування можуть істотно вплинути ті факти, що водій нібито переплутала педалі, а крім цього, має ще й якесь захворювання.

«Але вона про нього знала ще до того, як сталося ДТП. Тому, якщо знала, що має хворобу, яка заважає водити, то це – обтяжуючі обставини», – говорить він.

А ось адвокат Сопельник Олена Сторожук впевнена, що її клієнтці стало різко погано за кермом і педалей та не перепутывала. Вона зазначає, що все це ще належить встановити в ході досудового розслідування, зокрема, шляхом експертиз та експериментів.

Зі свого боку Сухов знову підкреслив, що зважаючи на фізичний стан, Сопельник можуть визнати неосудною. Не поділяє він і обрання їй запобіжного заходу у вигляді нічного домашнього арешту.

«Наскільки нам стало відомо, насправді, слідчий у той же день, коли повідомили про підозру, підготував клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді арешту, але прокурор не підписав його і вимагав, щоб клопотання про обрання домашнього арешту в нічний час», – зазначив юрист.

Також під час його розмови з журналістом розкрився ще один важливий нюанс. Зокрема, хоча перший зять Лілії Сопельник Сергій Притула публічно пообіцяв, що не буде втручатися в хід розслідування, але є ще одна і не менш впливовий зять – Віталій Хомутиннік.

«Він кілька скликань поспіль був народним депутатом. І взагалі був дуже впливовим у часи президентства Януковича і згодом – Порошенко. У нього є зв’язки в СБУ», – підкреслив провідний.