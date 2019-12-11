У Меркель заспівали під дудку Путіна з-за газових санкцій США

Санкції США проти нового російського газопроводу «Північний потік-2» загрожують суверенітету Європейського союзу.

Таку заяву зробили у Східному комітеті німецької економіки.

Повідомляється, що комітет розцінює санкції США проти газопроводу Росії як атаку на суверенітет Євросоюзу і негативний сигнал для досягнутих вчора в Парижі угод.

«Якщо справа дійде до санкцій, це стане прямою атакою на суверенітет Європейського союзу і фатальним сигналом для паризьких зусиль щодо досягнення миру», — заявив глава комітету Олівер і гермес.

У комітеті також зазначили, що американські санкції проти «Північного потоку — 2» можуть поставити під питання реалізацію проектів по СПГ у ФРН.