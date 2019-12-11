Глава МЗС РФ: Розраховуємо, що Зеленський зупинить війну

Росія сподівається, що президент України Володимир Зеленський не буде прислухатися до закликів націоналістів, а стане виконувати свої обіцянки зупинити війну на Донбасі. Про це заявив міністр закордонних справ країни-агресора Сергій Лавров, повідомляє .

За його словами, проблема полягає в тому, що Київ не хоче вести прямий діалог з представниками Донецька і Луганська. У свою чергу «Націоналісти і неонацисти» вимагають від глави держави не допустити капітуляції, що, на думку Лаврова, є слідуванням прислів’ї «кому війна, а кому мати рідна».

«Ми розраховуємо, що президент Зеленський буде строго слідувати своїм передвиборчим обіцянкам зупинити війну, припинити загибель людей», — зазначив він.

Нагадаємо, 9 грудня у Парижі відбувся перший за три роки саміт лідерів країн «нормандської четвірки», на якому головним питанням було врегулювання ситуації на Донбасі. Раніше повідомлялося, що в партії Петра Порошенка відзначили, що капітуляції не сталося, але сам колишній президент вважає, що підстав для ейфорії немає.