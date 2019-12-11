Новосад серйозно засмутила студентів: в 2020 році збільшення стипендій їм не бачити

У коментарі журналістам «РБК-Україна» керівник Міністерства освіти і науки Ганна Новосад заявила, що стипендії учням в наступному році підвищуватися не будуть. Одночасно з цим, високопоставлена чиновниця висловила впевненість, що стипендії повинні відігравати роль інструменту мотивації кращих.

«Розмір стипендій повинен бути значно вище, в порівнянні з сьогоднішніми показниками. Поки на 2020 рік збільшення не закладали. Проте все ж таки з-за істотного збільшення стипендій нам потрібно поступово знижувати відсоток тих, хто потенційно може отримувати», – заявила вона.

Одночасно з цим глава відомства пояснила, що Кабмін на сьогоднішній день поки не має кінцевої моделі того, яким чином будуть міняти підхід до стипендій. «Тим не менш, з моєї точки зору, нам потрібно рухатися в напрямку того, коли академічні стипендії – це інструмент нагородження кращих студентів», – пояснила вона.

Крім усього іншого, Новосад висловила впевненість у тому, що соціальні стипендії насправді потрібно верифікувати, щоб ці виплати отримували саме ті категорії студентів, які в них потребують.