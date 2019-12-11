Боязнь «сонячних дахів»

Експерти: у Росії приймається «дивний» закон про домашніх електростанціях

Держдума в середу планує завершити прийняття закону про микрогенерации, який, за задумом розробників, покликаний пожвавити поширення в Росії приватних міні-електростанцій на основі відновлюваних джерел енергії (ВДЕ) — насамперед сонця і вітру. Але сонячні панелі на дахах і вітряки на дачних ділянках, мабуть, у нас поки не стануть таким же масовим явищем, як в інших країнах. Пройшовши друге, основне читання, законопроект втратив головне, що могло б простимулювати розвиток домашньої і при цьому «зеленої» енергетики в Росії, вважають експерти. Депутати погодилися з позицією Міненерго, яке виступило проти повноцінної схеми двонаправленого лічильника, коли плата за спожиту з мережі енергію в кінці місяця зменшується на вартість тієї, що споживач зробив сам і віддав в мережу.

Прийняті Думою поправки до ФЗ-35 «Про електроенергетику» вперше вводять в федеральний закон саме поняття микрогенерации. Її об’єктами визнаються приватні електростанції потужністю до 15 кВт. При ухваленні законопроекту у другому читанні було уточнено, що це обмеження стосується не встановленої потужності, а реально видається в мережу обсягу енергії, адже її вироблення сонячними панелями і вітрогенераторами сильно залежить від погодних умов. При цьому виробляти енергію для своїх потреб можуть як організації, так і звичайні приватники-домовласники. І тим, і іншим закон дозволяє продавати надлишки енергії в загальну мережу. Причому якщо цим буде займатися фізособа, це не буде вважатися підприємницькою діяльністю. Раніше уряд також ініціював поправки в Податковий кодекс, згідно з яким доходи від таких операцій звільняються від сплати ПДФО до 1 січня 2029 року.

Важливим пунктом прийнятого закону стало те, що якщо власник об’єкта микрогенерации дійсно вирішить позбутися від надлишків виробленої їм електрики, гарантований постачальник енергії, що діє в цій місцевості, буде не вправі відмовити в укладенні такого договору. Але на цьому хороші новини закінчуються.

Найголовніше зміна, яка надійшла до другого читання, — це відмова від сальдирования переданої в мережу та спожитої звідти енергії, виходячи із середньої ціни кіловат-години.

Взаємозалік або net metering — одна з двох основних схем підтримки микрогенерации, що використовуються в світі. Власнику об’єкта микрогенерации це вигідно, тому що в його будинку варто двонаправлений лічильник. Вночі, в похмуру або безвітряну погоду панелі і вітряки марні, і споживач бере електрику із загальної мережі. При цьому він знає, що в кінці місяця йому зарахують вартість кіловат-годин, скинутих в загальну мережу, коли яскраво світило сонце або дув достатній вітер. Другий спосіб підтримки власників домашніх ВДЕ-станцій — це так званий «зелений тариф» (feed-in tariff): енергокомпанії купують у приватника вироблені їм надлишки за більш високою ціною, ніж продають енергію звичайним споживачам, а різницю компенсує держава.

У Росії одразу відмовилися від «зеленого тарифу», але і на повноцінний взаємозалік з енергозбутовими компаніями власникам невеликих енергетичних установок, схоже, розраховувати не доведеться. У всякому разі поки що. На позицію депутатів вплинуло лист, яке в профільний комітет Держдуми направила статс-секретар — заступник міністра енергетики Анастасія Бондаренко. У ньому сказано, що міністерство не може підтримати закріплення механізму сальдирования із застосуванням середньої роздрібної ціни. До фінального читання в Держдумі законопроект підійшов з формулюванням, з якої випливає, що енергія у приватників буде закуповуватися за цінами, що не перевищують ціни на придбані на оптовому ринку гарантують постачальниками електричну енергію і потужність». Простіше кажучи, продавати свою енергію власники приватних електростанцій будуть в 1,5-2 рази дешевше тієї, за яку заплатять як звичайні споживачі.

Експерти не приховують свого розчарування. Нова редакція законопроекту означає, що власникам сонячних і вітряних установок навряд чи буде вигідно щось віддавати в мережу.

Швидше, вони захочуть продовжити вкладатися в накопичувальні пристрої, вважає Микола Попов, генеральний директор «Хевел Рітейл» (група «Хевел» — найбільша в Росії інтегрована компанія в області сонячної енергетики). «Як учасники роздрібного ринку ми бачимо відкладений попит з боку фізичних осіб — всі чекають нормативну базу. Для мікрогенераторів принципово важливо зберегти ключовий сенс законопроекту — можливість сальдирования обсягів виробленої і спожитої електроенергії в кіловат-годинах. Цей підхід був закладений спочатку, і дозволив би відразу на кілька років скоротити термін окупності обладнання для простих споживачів. У Підмосков’ї при поточному тариф близько 5 рублів термін окупності установки на окремий будинок або котедж не перевищив би 10 років при терміні служби сонячних модулів не менше 25 років», — сказав Попов Znak.com.

Ілля Лихов, генеральний директор Neosun Energy (компанія також спеціалізується на розробці автономних енергосистем, у тому числі сонячних електростанцій і систем зберігання енергії) називає відмову від сальдирования «дивним рішенням». На його погляд, це суперечить і інтересам споживачів, і світовій практиці. Отже, розвиток микрогенерации на основі ВДЕ в Росії продовжиться так, як ішло досі — без оглядки на державу і без очікувань, що воно буде допомагати.

«Сам факт прийняття Держдумою закону — це, звичайно, добре, але, боюся, для споживача він в поточній редакції може виявитися надто складним, а значить, не стане додатковим мотивом для переходу на власну генерацію. В результаті споживачі просто проігнорують закон, а при ухваленні рішення будуть керуватися іншими мотивами — в першу чергу, міркуваннями економічної вигоди», — вважає експерт.

За словами Лихова, сьогодні є достатньо недорогих технічних рішень, щоб обмежити видачу енергії в загальну мережу і зберегти її для власних потреб. Саме такі можливості будуть шукати і прості домовласники, і бізнес.

Позиція Міненерго — максимально консервативна, пояснює логіку профільного міністерства один із співрозмовників Znak.com. З одного боку, за прогнозами уряду, на всю ВДЕ-генерацію, включаючи промислову, до 2024 року буде припадати не більше 2% всього енергобалансу країни. Але з іншого, Міненерго як-то вже явно налякана перспективою масовості «сонячних дахів». Мабуть, побоюючись, що це може створити непотрібну вплив на енергосистему і порушити сформовану цінове регулювання.

Справа в тому, що зараз вся генерація продає кіловат-години за оптовою ціною, а в роздрібну ціну закладені витрати на передачу та збут, які змушені оплачувати кінцеві споживачі. Але споживачам це не подобається, і по мірі можливостей, з розвитком технологій вони будуть намагатися йти у власну, приватну генерацію, вважає експерт. Проблема в тому, що оскільки прийнятий закон не стимулює приватників залишатися в загальній мережі, вони будуть відключатися від неї. Коли це явище стане по-справжньому масовим, саме воно може стати випробуванням для енергосистеми, позначившись, в першу чергу, на обсяги передачі енергії. Чим менше ці обсяги, тим дорожче сама передача, а виходить, вище вартість енергії для кінцевого споживача і більше його бажання знайти альтернативу. Виходить, оберігаючи енергосистему, регулятор тим самим ризикує поставити її під удар.