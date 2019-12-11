Джамала разоткровенничалась с поклонниками в Instagram

Известная украинская певица Джамала, которая в 2016-м году выиграла конкурс «Евровидение», в недавней своей публикации поделилась подробностями «закулисья». Артистка рассказала, как выбирает себе образ для выступлений и что является решающим фактором для нее. Об этом исполнительница написала на своей официальной странице в Instagram.

Как признается артистка, для того, чтобы ей выбрать концертный костюм, она должна убедиться в том, что ей будет комфортно выступать.

«А хотите немного рабочих подробностей? Например, как я выбираю свой образ на концерт? Первый этап — это выбор ткани. Я начинаю в ней петь. И если мне жарко или не совсем удобно, из нее ничего не шью. Для меня моя музыка — это свобода движений, поэтому в последнее время я очень люблю брючные костюмы. С одной стороны, они выглядят очень женственно, а с другой — можешь двигаться как угодно», — призналась артистка.

Также певица призналась, что однажды за два дня до концерта ей пришлось менять платье из-за того, что в нем было неудобно петь.

«За 2 дня до киевского концерта у нас уже было готово яркое цветное платье. На последней примерке я спела в нем и все … Поняла, что полный диссонанс 🙁 И тогда сказала своему стилисту Юре Жуйкову: «Стоп! Хочу белый наряд! Пиджак, плащ — не знаю. Хочу совсем другое. Извини! Я не могу в этом петь». Юра согласился и пошел искать ткань!!! Спасибо всем людям, которые работают с творческими людьми. Вот ведь подарил Бог профессию. Сил вам», — поделилась певица.

: Новости Ю