Мигрант из Китая пытался попасть в США в стиральной машине

Сотрудники Пограничной службы США задержали 11 граждан Китая, которые пытались незаконно въехать на территорию страны в различной мебели. Об этом во вторник, 10 декабря, сообщила пресс-служба ведомства в Twitter.

Отмечается, что американские пограничники остановили фуру из Мексики на въезде в Сан-Диего, штат Калифорния.

Внутри автомобиля они обнаружили 11 китайских мигрантов, прятавшихся в различной мебели. Людей, в частности, нашли в сундуке и комоде. Один из нелегалов находился в стиральной машине.

Никто из мигрантов серьезно не пострадал, всех их задержали.

Водитель фуры, 42-летний американец, арестован.

: ria-m.tv