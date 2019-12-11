«Нормандська зустріч» підтвердила прогрес, але сторони не зблизили позицій – Financial Times

Україна і Російська Федерація досягли певного прогресу на зустрічі в Парижі щодо зменшення напруги в зоні бойового протистояння на Донбасі, однак сторони поки залишаються далекими від спільного рішення щодо врегулювання конфлікту.

Так охарактеризувало результати «нормандської зустрічі» у понеділок впливове видання Financial Times.

«Росія і Україна домовилися про черговий припинення вогню у війні між підтримуваними Москвою сепаратистами і урядом з Києва на сході України. Втім вони залишаються глибоко розділеними у питаннях, як вирішити конфлікт, описаний президентом Франції Еммануелем Макроном як «відкрита рана в серці європейського континенту», — зазначає видання.

Чотири лідери погодилися на ряд негайних кроків щодо стабілізації ситуації в зоні конфлікту», пише газета. Зокрема, мова йде про припинення вогню до кінця року, плані розмінування, обмін полоненими, а також відвід військ на трьох додаткових ділянках до березня 2020 року.

Тим не менш, залишаються серйозні розбіжності щодо політичного низки питань.

«Путін і Зеленський повністю розійшлися щодо довгострокового політичного рішення», — наголошується в публікації.

Українці вимагали повного контролю над кордоном перед регіональними виборами і виведення всіх іноземних сил. Росія ж наполягає на визначенні цього пункту в Мінських домовленостях.

При цьому, FT звертає увагу, що опоненти в Україні називали Зеленського «занадто прихильним до Росії», однак він відстоював міцні позиції і «хотів досягти більшого».

Видання також процитувало колишнього прем’єр-міністра Швеції, нині співголови Європейської ради з міжнародних відносин Карла Більдта, який назвав зустріч у Франції «тестом» для Москви.

«Сьогоднішня зустріч Президента України Зеленського і президента Путіна в Парижі покаже, чи існує справжня воля Москви врегулювати конфлікт з Україною. Президент Франції Макрон говорив про нові стосунки з Росією, але це дійсно тест», — підкреслив Більдт.

Також у публікації наголошується, що для просування в «мінливому контексті» врегулювання на сході України необхідно, щоб зусилля докладалися з російської сторони.