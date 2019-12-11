«Зеленський заявив, що в наступний раз будуть говорити з іншим президентом». Російські ЗМІ розповіли про спорах на переговорах в Парижі

Під час зустрічі в Парижі президент України Володимир Зеленський і глава Росії Володимир Путін говорили, як люди з різних світів.

Про це пише «Комерсант» з посиланням на своє джерело, який охарактеризував діалог двох лідерів, цитуючи відому приказку: «У городі бузина, а в Києві дядько».

За словами джерела, який брав участь в переговорах, Зеленський і Путін, здавалося, не чули аргументи один одного. У якийсь момент український президент виявився дуже відвертий з колегами.

Коли його в черговий раз всі стали докоряти Мінськими угодами, він почав благати: «Послухайте, якщо я зараз піду домовлятися з цим Мінськими угодами, то наступного разу ви будете розмовляти з іншим президентом!».

При цьому і Ангела Меркель, і Емманюель Макрон вели себе, за словами співрозмовника видання, саме як гаранти цих угод, тобто наполягали на них разом і досить категорично.

«Тим не менш дивно, що вдалося домовитися хоч по якихось пунктів: розмова найчастіше не мав до цього. І коли лідери йшли вже на прес-конференцію, Ангела Меркель сказала Володимиру Путіну без особливої радості: «сьогодні ти переможець…», — пише видання.

Джерело також акцентує увагу на тому, що на відміну від попередніх зустрічей в «нормандському форматі», на цей раз дуже активний був саме французький президент. Можливо, це пояснювалося тим, що до цього президентом був Франсуа Олланд, а зараз це Емманюель Макрон. Він вів засідання, в тому числі і після вечері, коли почалося узгодження, надавав слово, брав участь в обговоренні. А узгодження було стомлюючим процесом.

Спочатку Макрон дав кожному висловитися в цілому, потім озвучувалися поправки, потім вони також по колу коментувалися… Журналісти в залі для прес-конференцій в цей час взагалі вважали, що вечеря, мабуть, ще в розпалі.