У центрі Києва у чоловіка соратника Порошенка Іванни Климпуш-Цинцадзе вкрали грузинський паспорт

Вчора, 10 грудня, у Києві відбулася топ-крадіжка. Вдень на вулиці Кутузова в Печерському районі столиці, Арчіл Цинцадзе, чоловік колишнього віце-прем’єра з питань євроінтеграції Іванни Климпуш-Цинцадзе, став жертвою зухвалих злодіїв.

Як ми дізналися з власних джерел у поліції, він припаркував свій представницький «Mercedes» і пішов у справах. У салоні ж необачно залишив сумку з особистими документами, за що і поплатився.

Злодії вибили скло в машині і поцупили речі. Як кажуть люди знаючі потерпілого, про крадіжку грошей він не заявляв. За даними його знайомих, у Арчила Цинцадзе викрали особисті документи: паспорт громадянина Грузії, вид на проживання в Україні, посвідчення радника голови РНБО, посвідчення радника Адміністрації президента (ймовірно старого зразка), посвідчення радника міністра оборони і перепустку на автомобіль в Міноборони.

За фактом події поліція завела справу за ч. 1 ст. 185 КК України — Крадіжка.

Як відомо потерпілий Арчіл Цинцадзе — колишній грузинський дипломат, екс-радник прем’єр-міністра та міністра оборони України з питань оборонної реформи, а також чоловік соратника Петра Порошенка — нардепа від «Євросолідарності» Іванни Климпуш-Цинцадзе.