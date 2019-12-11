«Шкільні товариші!» З’явилися цікаві подробиці із зустрічі Зеленського і Путіна в Парижі

Президенти України і Росії Володимир Зеленський і Володимир Путін не кричали і не сварилися під час тет-а-тету в рамках «нормандської зустрічі» в Парижі.

Їх розмова була на рівних, а український лідер вів себе гідно. Так його, посилаючись на слова європейських колег, характеризують автори Telegram-каналу «Станковий кулемет», ділячись подіями «з-за закритих дверей».

Зі свого ж боку вони розповіли про поведінку на саміті помічників Зеленського: «Після довгого очікування на прес-конференцію в зал нарешті зайшла українська делегація. Найбільш близько до нас сіли Кирило Тимошенко та Андрій Богдан. Один у іншого вони запитували: хвилюється він? Вони за нього хвилювалися».

За їх словами, згодом Богдан, сидячи в залі, ніби намагався договорювати пропозиції за Зеленським, коли той відповідав на питання вже на сцені.

«Все це трохи нагадувало шкільних товаришів, які прийшли підтримати одного і які щиро за нього хворіють. І хочуть, щоб у нього все вийшло. Таке рідко побачиш в українській політиці. Це навіть не про політику. А таки про дружбу», – йдеться в повідомленні.

Журналісти переконані, що такі щирі дружні стосунки складно зберегти, однак представникам команди українського президента це цілком вдається.

Андрій Богдан, Володимир Зеленський, Кирило Тимошенко

«Всі вони виглядали живими людьми, може, занадто навіть живими для подібних заходів. І здавалося, що їм навіть можна трохи позаздрити серед цієї всієї серйозності, позолоти, німецького прагматизму, французького цинізму в поєднанні з наївністю і російської «роботностью». Путін менше виглядав взагалі живим. А ми, думаючи над питанням для нього, мали такий варіант: де ви берете такий якісний ботокс?» – нарешті посміялися журналісти.