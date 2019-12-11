На Оболоні обікрали “підпільного Корейко” — депутата Андрія Пещерина

В Оболонському районі Києва злодії проникли в квартиру депутата і винесли десятки золотих прикрас.

Як повідомило джерело , це сталося 8 – 9 грудня в одному з будинків на Оболонському проспекті – в квартирі депутата Київської обласної ради. Власник житла не відразу помітив вторгнення та його наслідки, він кілька днів не був у квартирі.

Від злодіїв постраждав Андрій Пещерін, стверджує джерело. Пещерін – голова постійної комісії облради з питань екології, природокористування, водних ресурсів, ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС та інших надзвичайних ситуацій.

Депутат Київської облради (“Солідарність”) Андрій Пещерін

Також він є членом комісії облради з питань соціально-економічного розвитку, промисловості, підприємництва, торгівлі та регуляторної політики і зовнішньоекономічних зв’язків, фінансового забезпечення розвитку області та інноваційно-інвестиційної політики.

Злодії проникли в квартиру депутата, зламавши замки. Здобиччю стало близько тридцяти дорогоцінних виробів з золота і кілька годин.

Відзначимо, що Андрій Пещерін досить забезпечена людина. За 2018 рік депутат вказав у декларації квартиру в Києві і більше 10-ти земельних ділянок у столиці та Київської області, житловий будинок та дві земельні ділянки у Черкаській області, дві ділянки по Львівській. Також він вказав у власності комплекс громадського призначення та павільйон-кафе.

Серед об’єктів незавершеного будівництва Пещерін задекларував дачний будинок в Київській обл. на 290 м (власність його дружини), кінно-спортивний манеж у Києві (1 730 м) та офісне приміщення (880 м).

Подружжя володіють цілим табуном породистих коней – у депутата їх сім, у його дружини Оксани – вісім.

Крадіжка сталася на Оболонському проспекті

Пещерины їздять на автомобілях Range Rover і Toyota.

Загальний річний дохід подружжя становить майже два мільйони гривень (заробітна плата, дивіденди, підприємницька діяльність і т. д.)

У декларації депутата коштовності не вказані.