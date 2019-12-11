Прес-конференція прем’єра: коротко і не про головне

Щорічна прес-конференція прем’єра пройшла без особливих новацій: сита публіка, включаючи лояльних і таких же ситих як владна еліта журналістів, розмови на теми, які якщо і хвилюють третина населення, то вже добре. У тому, що питання були заздалегідь погоджені та відрепетирувані, сумніватися не доводиться.

Прем’єр і з легкістю цитує класиків по темі, і оперує статданими, хоча в звичайному житті особливо світоглядом не блищить. Отже, згадаймо головне, що було сказано.

Прем’єр заявив, що «в цілому наша економіка, соціальна сфера цей рік прожила абсолютно нормально, стабільно». Тобто для країни з величезним потенціалом, ресурсами, історично високими темпами зростання, минулим країни-світового лідера зростання на рівні статистичної похибки (або точніше статприписки) абсолютно нормальний? Стабільна соціальна сфера, якщо вона не встигла оговтатися від пенсійної реформи, як для неї вже приготували сюрпризи у сфері оподаткування — екологічний та туристичний податки.

Прем’єр зазначив, що «за відомим указом Президента і у відповідності з національними цілями ми повинні рости так, як зростає світова економіка, — в районі 3% в рік».

Але на хвилиночку, по-перше, дуже дивно прив’язувати цільові параметри до умовному позначенню, в даному випадку світового зростання. Адже цей параметр оцінний. Це що ж виходить, що на початку року уряд дорівнювало на темп зростання на 3,8%, такий прогноз зростання світової економіки, а в кінці стало спиратися на 3%, оскільки прогноз був погіршений. Виходить, що темп зростання — це не спланований показник, а випадковий. Ніхто не ставить конкретного цільового орієнтиру, всі спираються на рандомную буквально цифру. По-друге, президент у своєму указі говорив не про зростання на рівні світової економіки, а ставив завдання «забезпечення темпів економічного зростання вище світових при збереженні макроекономічної стабільності».

Виходить, що прем’єр не в курсі того, які завдання ставить президент. Про який розвиток може йти мова, коли на рівні виконавця немає подання про що стоять перед ним завдання. По-третє, з приводу цілком досяжних темпів на рівні світових. Після стагнації і кризи, які почалися в 2013 році, Росія не знайшла нових факторів росту, модель все так само спирається на вуглеводневі ресурси, при цьому очевидна деградація більшості галузей, погіршення на ринку праці, придушення підприємницької активності, зростання неплатоспроможності населення і так далі. В таких умовах, якщо станеться диво і економіка стане рости хоча б на рівні вище 2%, то це буде або завдяки зміні економічної моделі (що практично неможливо), або завдяки вмілим діям Росстату, який в цілому в цьому році вже непогано впорався зі своїм функціоналом, намалювавши позитивні цифри за темпами зростання реальних доходів населення, промислового виробництва і так далі.

Говорив прем’єр і про інфляцію в 3,8%. Як відомо, цей параметр тільки на третину складається з товарів щоденного користування, інші складові практично не використовуються в повсякденному житті. Та й враховуючи зацикленість нашого керівництва на цьому показнику і прагнення звітувати про досягнення цільового параметра, не доводиться дивуватися, чому громадяни оцінюють зростання цін інакше. Досить абстрактно прем’єр говорив про іпотеку: «іпотека. Ще більш важливий для людей інструмент, можливість вирішити житлову проблему. Природно, вона теж пов’язана з інфляцією і ключовою ставкою, тому ця цифра нас не може не радувати». Не знаю, чому радіє прем’єр, але росіянам явно не до сміху. Восени 2018 року Ощадбанк і слідом за ним інші банки підвищили ставку до 9,5%, а в січні 2019 року до 10,8–11%. Тобто, будь-яке зниження іпотеки в цьому році — це лише повернення до ще недавнім рівнем ставки.

Ще один міфічний показник, не менш фальсифікований ніж рівень інфляції — це безробіття. Вона за заявою прем’єра склала близько 5%, а в цьому році буде ще нижче, десь 4,6–4,7% економічно активного населення». Більше того, виявляється в Європі цей показник вищий — «подивитися на провідні, найбільші економіки, щоб зрозуміти, які цифри по безробіттю там: в середньому 8-10%.” Не дивно. Там при постановці на біржу праці, за цим показником оцінюється рівень безробіття, виплачується істотна допомога (від 50% від заробітної плати), а в Росії це все 1500-8000 рублів або близько 100 євро в кращому випадку, та й не у всякої людини з глибинки буде можливість встати на біржу праці, а часто немає і бажання. Низька цифра по безробіттю — це всього лише неповнота інформації про реальний стан справ на ринку праці. Так і стосовно Росії пора оцінювати не тільки рівень безробіття, але й ринок робочих місць, заробітні плати на якому не задовольняють навіть первинні потреби працівника.

Торкнувся прем’єр і тему бюджету, похвалившись, що «зараз у нас бюджет профіцитний, і ми виходимо з того, що цей профіцит буде близько 1,8% ВВП. Це теж дуже пристойний запас міцності, який дозволяє нам з упевненістю дивитися в майбутнє».

Але пишатися тут мало чим. Як кажуть, не бійтеся великих витрат, а маленьких доходів. Наш уряд продовжує побоюватися великих витрат, воліючи як зазвичай відкладати в міфічну кубушку, а по суті в цінні папери іноземних держав. В цьому році доходи бюджету зросли на 4,766 трлн. рублів, а витрати — на 1,5 трлн. Тобто профіцит — це результат економії на потреби населення, політика стримування економічного зростання шляхом вилучення грошей з обігу. І підтвердженням цьому служить низький рівень освоєння коштів на національні проекти — рівень виконання видатків по національним проектам виявився навіть нижче рівня виконання витрат федерального бюджету.

Прем’єра не особливо збентежив той факт, що проекти є, але вони не реалізуються, так як виконавці не поспішають розлучатися з грошима. І найцікавіше, гроші-то не особисті, а державні, але «федеральні структури побоювалися їх спочатку випустити з рук», ну, а потім і регіони їх притримали, так як не був прописаний порядок їх витрачання. Для прем’єра абсолютно нормально, що при терміні реалізації нацпроектів до 2024 року за 2 роки навіть не вироблено чіткий механізм фінансування, що вже говорити про самих проектах. При таких темпах говорити про виконання їх у термін не доводиться. На місці президента пора було б виносити догану і відправляти у відставку кабінет за статтею недбале виконання президентських доручень. Але і для керівника країни немає нічого страшного в цій ситуації, адже все одно до кінця строку уряд відзвітує про паперовому виконанні цих среднечковых проектів.

І, нарешті, послання для пересічного громадянина наголошувала, що доходи росіян стали рости, тренд змінився. Нагадаю, що реальні доходи населення падають з 2014 року. За ці роки вони скоротилися майже на 10%. Такі цифри ні прем’єр, ні президент не озвучують з високих трибун, оскільки їм ні до чого псувати імідж. А між тим вельми сумнівно, що очікуване зростання реальних доходів в 0,2–0,3% правда, адже ми пам’ятаємо, що зовсім недавно Росстат взявся за зміну методики розрахунку, так і відзвітував про зростання доходів у вересні після вимоги президента змінити ситуацію з реальними доходами населення.

І що дивно, що ВВП в країні нібито зростає, а реальні доходи продовжують падати. Але заходи, які запропонував прем’єр, зайвий раз свідчать, що влада нічого міняти не буде. Замість пожвавлення економіки і створення умов для розвитку акцент зроблено на підтримку найбільш вразливих верств населення. Природно, соціальну функцію ніхто не відміняв. Але, по-перше, російська соцпідтримка має такі смішні обсяги, що життя людей в цілому не змінює. По-друге, набагато легше виділити кошти окремому колу осіб, ніж створити умови для всіх з ринком праці і високими зарплатами, високим оновленням основних фондів, домінуванням технологічних галузей у структурі валового виробництва.

Як прем’єр, перед якими стоять завдання виконання указу президента, Медведєв повинен був говорити зовсім не про вибіркових цифрах. Його мова мала б звучати інакше, адже оцінка його діяльності — це в першу чергу оцінка якості виконання президентських указів. Так що повинен був би сказати Медведєв? Приблизно наступне: «На жаль, забезпечити природне зростання чисельності населення в цьому році нам не вдалося. За 9 місяців спад склала 236,9 тисяч осіб. Більш того, з усією відповідальністю можу вам сказати, що природного приросту не буде, країна повернулася до свого тривалого тренду вимирання. І це теж результат нашої роботи.

Сталого зростання реальних доходів громадян нам теж не вдалося досягти. Майже весь час доходи падали, лише до кінця року Росстат став вважати «правильно», і ми отримали зростання майже на рівні нуля. Нагадаю, що за підсумками січня—серпня падіння реальних доходів склало 1,3%, а за 9 місяців ми отримали зростання на 0,2%.

Технологічний розвиток у цьому році ми також не прискорили. Навпаки, струснули провідного лідера на ринку — Яндекс, розглянувши законопроект про значущих інформаційних ресурсах, що призвело до краху його акцій.

Наблизитися до мети увійти до п’ятірки найбільших економік світу і забезпечити темпи економічного зростання вище світових ми також не змогли. Наш приріст виявився на рівні нижче світової — 1,3% в кращому випадку замість 3%, а це означає, що при таких темпах нам і не світить досягти цієї мети. Ми зараз на 12-13 місці і при існуючих темпах приросту не варто очікувати зміни позицій (рис. 1). Навпаки, якщо б темпи збереглися на рівні 2018 року, то Росія б спустилася на 14 сходинку, проте в 2019 році її показник приросту ВВП виявився ще гіршим. Тобто до 2024 року Росія в кращому випадку зможе втриматися у списку 15 держав, а не п’ятірки.

Рис. 1. Темп росту ВВП, 2018 р.

На цьому все, з покладеними завданнями ми не впоралися, але спасибі дорогі співгромадяни за терпіння, терпіння і ще раз терпіння і вміння триматися тут».

Напевно так би виглядав економічний спіч прем’єра, якби він вирішив говорити без прикрас. Але мова політикам дано для того, щоб їм вміло нейтралізувати промахи своєї діяльності і замітати сліди.

Звичайно економічний розділ був далеко не єдиним на прес-конференції. Було ще багато питань, у тому числі й особистого характеру. Але як мені здається, одне питання, яке давно висить в російському суспільстві, все ніяк не може бути озвучено. А даремно.

Так що я б запитала у прем’єра? «Дмитро Анатолійович російський народ не схвалює Вашу діяльність, виступає проти вас 62%, негативно оцінює роботу вашого кабінету міністрів 55%. Як при таких однозначно говорять цифрах вам не соромно все ще обіймати посаду другої особи держави? Немає відчуття, що вимагає вашої відставки народ?»

Але напевно безнадійно пішли з понять російської еліти честь, гідність. Не соромно займати чуже місце, не соромно працювати абияк, не соромно пускати країну під укіс.