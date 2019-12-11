В Одесі впізнали ще одну жертву пожежі

Ще однією жертвою пожежі на Троїцькійстала 48-річна викладачка Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу Наталія Третьякова. Про це на сесії міськради розповіла віце-мер Світлана Бедрега

За словами чиновника, жінку впізнали родичі. Наталя Олексіївна Третьякова була завідуючою відділенням правового напрямку коледжу.

Бедрега зазначила, що зараз проводяться експертизи ДНК і встановлюються особи інших загиблих.

Нагадаємо, на даний момент відомо про 12 жертв пожежі. Раніше була підтверджена загибель студентки коледжу Ксенії Бабенко, викладачки вищої математики та інформатики Ганни Бортюк, співробітниці навчального закладу Марини Ковальі студента Кирила Трофимчука. У лікарні помер рятувальник Сергій Шатохін.