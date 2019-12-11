У Києві мотоцикліст на смерть збив пішохода

У Дарницькому районі Києва у вівторок ввечері, 10 грудня, трапилася смертельна ДТП за участю мотоцикліста й пішохода.

Аварія відбулася на вулиці Ревуцького. Про це повідомила пресслужба поліції Києва на своїй сторінці у Facebook

Так, 81-річний місцевий мешканець перетинав проїжджу частину вулиці (шість смуг) у забороненому місці, коли на нього раптово наїхав водій мотоциклу “Ямаха”. Внаслідок ДТП пішохід від отриманих травм загинув на місці, а мотоцикліста, 38-річного мешканця Чернігівській області, з тілесними ушкодженнями доставили до медичного закладу.

Слідче управління Головного управління Національної поліції у місті Києві інформацію за даним фактом внесло до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.