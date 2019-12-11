У Празі десятки тисяч людей вийшли на акцію протесту проти прем’єра Бабіша

Десятки тисяч людей вийшли на вулиці чеської столиці з вимогою відставки прем’єр-міністра країни Андрея Бабіша. Акція почалася з хвилини мовчання в пам’ять про загиблих унаслідок стрілянини в Остраві.

Близько 60 тисяч чехів вийшли увечері вівторка, 10 грудня, на акцію протесту в центрі Праги з вимогою відставки лідера руху “Акція незадоволених громадян” Андрея Бабіша з поста прем’єр-міністра країни.

Демонстрацію організував громадський рух “Мільйон миттєвостей для демократії”, який оголосив, що Бабіш має зробити вибір – відставка до 31 грудня або відмова від керівництва своєю бізнес-імперією.

Якщо Бабіш не піде у відставку, масштабні акції протесту проходитимуть регулярно, попереджають демонстранти. На початку акції протесту організатори оголосили хвилину мовчання в пам’ять про шістьох загиблих унаслідок стрілянини в лікарні Острави.

: dw.com

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