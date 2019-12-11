Трогательная встреча кота с хозяином после семи лет разлуки взволновала сеть

Невероятное воссоединение спустя многие годы произошло в США. Хозяин встретился со своим питомцем спустя семь лет. Трогательное видео долгожданной встречи появилось в группе Ventura County Animal Services в Facebook.

В штате Колорадо жительница округа Вентура заметила на обочине дороги изможденного кота, с которым игрались дети. Женщина не смогла пройти мимо и обратилась к ветеринарам, чтобы хоть как-то помочь животному. Специалисты во время осмотра обнаружили у девятнадцатилетнего Chebon (кличка кота), микрочип. Благодаря находке удалось выяснить, кто является хозяином пушистого и даже чуть позже смогли с ним связаться.

Роберт, владелец Chebon, сначала не поверил своим ушам, но все же прилетел на встречу к домашнему любимцу из штата Огайо! Семь лет и почти 2,5 тысячи километров разделяли старых друзей. Как сложились обстоятельства, что эта встреча все-таки произошла просто не укладывается в голове. Оказалось, Роберт ещё в 2012 году собирался переезжать в другой штат, но накануне отъезда кот исчез. Целый год хозяин искал своего домашнего любимца, но поиски не увенчались успехом. Лишь спустя годы, благодаря чипу животное смогли отыскать, когда на это уже не приходилось надеяться.

После нескольких необходимых для лечения дней, старые друзья вместе отправились в Огайо.

Кадры воссоединения Роберта и Chebon мгновенно облетели сеть, и сложно не согласиться с многочисленными комментариями о том, что более трогательный момент сложно себе представить.

Ветеринары и администрация группы, где была опубликована история, призывают владельцев домашних питомцев все же использовать микрочипы. Ведь именно благодаря этому порой может свершиться чудо.

: hyser.com.ua