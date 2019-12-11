Кейт Миддлтон берет уроки тенниса в закрытом спортивном клубе (фото)

37-летняя Кейт Миддлтон теннисом увлеклась еще в детстве.

Это свое хобби она не забросила, и сейчас она — частая гостья Уимблдонского турнира.

Впрочем, герцогиня Кембриджская и сама не прочь взять ракетку и выйти на корт.

Как рассказали инсайдеры, супруга принца Уильяма посещает уроки тенниса в закрытом спортивном клубе Hurlingham в Фулхэме. Причем не прерывала занятия Кейт, даже когда была беременна младшим сыном — принцем Луи.

Сейчас герцогиня посещает клуб вместе с супругом и тремя детьми: шестилетним принцем Джорджем, четырехлетней принцессой Шарлоттой и полуторагодовалым принцем Луи. И пока родители тренируются, их дети весело проводят время на детской площадке.

Это не очень сложные тренировки. Они просто совершенствуют свои умения. Кейт прекрасно подает. Она — отличный спортсмен, — рассказал источник.

Недавно супруги вместе с детьми обедали в клубе, и, по словам очевидцев, Джордж и Шарлотта выглядели очень веселыми и бодрыми.

Они наслаждались занятиями спортом и отличным семейным днем, — добавил инсайдер.

Любовь к теннису от своей матери унаследовал и принц Джордж. Как рассказывала герцогиня, ее старший сын проявляет большой интерес к этому виду спорта, а его любимый игрок — швейцарский теннисист Роджер Федерер.

: showdream.org