Стало відомо, в якому обласному центрі українці відчувають себе в найбільшій небезпеці

Група «Рейтинг» провела соціологічне дослідження, щоб з’ясувати, жителі якого обласного центру в Україні почувають себе в найменшій безпеки. Як з’ясували журналісти «Фрази», таким містом став Херсон.

Згідно з результатами дослідження, найбільш безпечно почуваються жителі Маріуполя, Харкова, Сум, Вінниці, Хмельницького, Чернівців, Івано-Франківська і Тернополя.

Опитування проводилося у всіх 24 обласних центрах України, крім тих, що перебувають у тимчасовій окупації, включаючи Сєвєродонецьк та Маріуполь на Донеччині.

Раніше «Фраза» повідомляла, що в 2017 році найбільш безпечним обласним центром України був визнаний Хмельницький, відразу за ним йшли Тернопіль, Чернівці, Чернігів та Івано-Франківськ. При цьому в п’ятірку найбільш небезпечних міст потрапили Запоріжжя, Кропивницький, Київ, Северодонецьк та Миколаїв.

У минулому році Черкаси були визнані самим кримінальним містом України.

Нагадаємо також, що в грудні 2016 року Київ був визнаний найнебезпечнішим містом в Європі.