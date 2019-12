Пожежі в Австралії: Сідней задихається в хмарах отруйного диму

Австралія — у вогні. Протягом декількох тижнів масштабні пожежі розгорілися на території близько 2,7 мільйона гектарів в східних штатах країни — це майже в три рази більше, ніж при пожежах в Амазонії цього року. Наслідки проявляються далеко за межами областей, безпосередньо охоплених полум’ям.

У вівторок гігантські хмари диму накрили Сідней, де забруднення повітря більш ніж у 12 разів перевищило небезпечний рівень. Місто задихався під отруйним покривалом, подібного якому раніше не спостерігалося.

Bushfire smoke over Manly Beach, Sydney this morning.

📸 Lawrie Wilson#AustraliaBurns #sydneysmoke #bushfiresNSW #bushfires #sydneyfires #sydney #australia #australiafires pic.twitter.com/vTY7F14wMf

Експрес-інформація по країні

Австралія (Австралійська Федерація) – держава в Південній півкулі, розташована на австралійському материку та острові Тасманія.

Прапор



Герб



Столиця – Канберра

Найбільші міста: Сідней, Мельбурн, Брісбен, Перт, Аделаїда

Форма правління – Конституційна монархія

Територія – 7 692 024 км2 (6-я в світі)

Населення – 24,8 млн чол. (52-я в світі)

Офіційний мову – австралійський англійська

Релігія – християнство

ІЛР – 0,935 (2-я в світі)

ВВП – $1,454 трлн (12-я в світі)

Валюта – австралійський долар

— theloneisobar (@DeanSgarbossa) 10 грудня 2019 р.

За словами Річарда Брума, директора управління з охорони навколишнього середовища штату Новий Південний Уельс, рівні забруднення в місті останній місяць зросли до безпрецедентних і представляють серйозну небезпеку для здоров’я людей.

Згідно з Індексом якості повітря (AQI), який визначає концентрації забруднюючих частинок в повітрі, показники від 100 до 149 мкг/м3 вважаються поганими, від 150 до 199 — небезпечними, а значення від 200 і вище — вкрай небезпечними для здоров’я.

The charCOAL coast. #NSWbushfires #ClimateChange #waterquality #sydneysmoke pic.twitter.com/1TMi0cBhK0

— Prof Emma L Johnston AO FTSE (@DrEmmaLJohnston) 8 грудня 2019 р.

У вівторок в декількох регіонах Сіднея були зафіксовані показники AQI від 400 до 1000 мкг/м3. У двох районах концентрація частинок перевищила 2000 мкг/м3. У передмісті Сіднея, всього в декількох кілометрах на захід від центру міста, було зафіксовано феноменальне значення AQI — 2,552 мкг/м3.

Подібні показники якості повітря можна спостерігати тільки в таких країнах, як Індія і Китай.

See the Sydney smoke haze go from bad to worse today, making it virtually impossible to see the Sydney Harbour Bridge. #SydneySmoke pic.twitter.com/Rzh0iV6C9i

— Nine.com.au (@Ninecomau) 10 грудня 2019 р.

Близько 4-5 мільйонів людей в Австралії піддаються ризику погіршення здоров’я через масштабних лісових пожеж. Жителі Сіднея називають те, що відбувається «airpocalypse»: кількість госпіталізацій у місті побільшало, робота громадського транспорту порушилася, з-за димової сигналізації людям у багатьох будівлях довелося евакуюватися. Місцеві стали масово купувати маски для обличчя.

В результаті пожежі в Австралії було зруйновано близько 700 будинків, постраждала і дика природа, включаючи цілі популяції коал.

Як повідомляв «Навколо світу Україна», індонезійські пожежі пофарбували небо в криваво-червоний. Мешканка села Мекар Сарі Екі Вуландари зробила серію фотографій і опублікувала їх у Facebook. Далеко не всі гості її сторінки повірили у справжність зафіксованого явища.

